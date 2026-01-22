Mi cuenta

Deportes

La Edommo Junior Pro Razo da este año un salto de calidad

La competición surfera volverá al arenal carballés del 15 al 18 de octubre con la novedad de ascender a la categoría Qualifying Series del circuito Word Surf League

Manuel Froxán Rial
22/01/2026 17:56
Miembros de la organización y autoridades asistentes al acto de presentación de las competiciones celebrado en Fitur 2026
Miembros de la organización y autoridades asistentes al acto de presentación de las competiciones celebrado en Fitur 2026
cedida
Coincidiendo con el inicio de Fitur 2026, el recinto ferial de Ifema fue el escenario escogido para la presentación oficial de los campeonatos de la liga mundial de surf (WSL) que se celebrarán a lo largo de este año en territorio gallego. 

La organización de estos eventos sigue mostrando un fuerte compromiso con Galicia, que se consolida como el territorio con más competiciones concentradas del circuito WSL a nivel mundial. 

En la jornada inaugural de Fitur se presentaron un total de cuatro campeonatos, de los que ya se desvelaron sus fechas de celebración. 

La temporada arrancará con el “Gadis Surf Festival Ferrol”, que se disputará del 24 al 28 de junio. 

Serán en realidad dos campeonatos celebrados de forma paralela, uno en la modalidad más clásica del surf, el Longboard, y otro en categoría Sub-21 (shortboard). 

A la parte deportiva se le sumará otra festivalera. El apartado musical tendrá mucho protagonismo en esta nueva edición. 

La siguiente en la agenda es ya una cita histórica no solo para aficionados de este deporte, sino también para visitantes en general: el “Abanca Pantin Classic Galicia Pro”. 

Del 22 al 30 de agosto se celebrará la 39ª edición de este campeonato que ya supone todo un referente mundial dentro del deporte del surf. 

Se trata de un evento que trasciende lo meramente deportivo, incluyendo numerosas actividades en su programación que transcurren de forma paralela y son totalmente gratuitas (gastronomía, actuaciones musicales, actividades de sensibilización medioambiental…), lo que supone un atractivo más para sus 100.000 visitantes por edición.

 Y en esta terna de ubicaciones idílicas, no podía faltar la playa de Razo que ofrece condiciones óptimas para la práctica del surf durante todo el año gracias a la consistencia de su oleaje. 

El arenal carballés acogerá la última prueba del calendario, el “Edommo Junior Pro Razo”, del 15 al 18 de octubre. 

La gran novedad de la edición de este año es que el campeonato da un gran salto de calidad al ascender a la categoría Qualifying Series (QS) del circuito World Surf League

Presentación

Uno de los asistentes a la presentación de las pruebas de la liga mundial de surf fue el vicepresidente de la Diputación de A Coruña y concejal de Promoción Económica y Turismo del Concello de Carballo, José Regueira, quien destacó que las citas surferas de Ferrol, Valdoviño y Carballo van a contribuir a poner el foco internacional en estos espacios costeros de la provincia coruñesa. 

Regueira incidió además en la importancia de que el Edommo Junior Pro Razo dé el salto a la categoría Qualifying Series y en su contribución a la diversificación y desestacionalización del turismo. 

Al acto asistieron también los alcaldes de Ferrol y Valdoviño, José Manuel Varela Rey y Alberto González, respectivamente. 

En representación de la Xunta de Galicia asistió Martina Aneiros Barros. La delegada autonómica para la zona de Ferrol destacó la importancia de la colaboración público-privada a la hora de organizar eventos deportivos de este nivel.

