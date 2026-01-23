Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Amin ficha por el Córdoba B y William por el Burgos B

Rajouani se va a Tercera Federación y Peña mantiene la categoría

Redacción
23/01/2026 20:45
Rajouani, en el Bergantiños-Salamanca, celebrando su gol
Rajouani, en el Bergantiños-Salamanca, celebrando su gol
Raúl López Molina
Amil Mustapha Rajouani (Marruecos, 2005) deja el Bergantiños para incorporarse al Córdoba B. El defensa jugó su último partido con la camiseta rojilla en el amistoso que los carballeses disputaron el pasado martes ante la selección gallega UEFA (2-1). 

Fue el propio jugador el que solicitó al club la baja a fin de poder fichar por Córdoba FC B, que milita en el Grupo 10 de Tercera Federación. 

Amín llegó en la presente temporada a Carballo procedente del Gran Peña. 

Como jugador se formó en la categorías inferiores del CD Lugo, pasando luego por el Deportivo Juvenil y por el Manchego Ciudad Real. Esta temporada fue de más a menos. Simón Lamas empezó apostando por él y fue titular tanto en los primeros partidos de liga, marcando un gol en el debut ante el Salamanca (2-2), como en la Copa Federación. 

Después perdió su sitio en el once inicial, de tal forma que solo volvió a tener una titularidad aislada en la jornada 6 ante el Coruxo (1-0) y a disponer de 4 minutos en la jornada del pasado domingo ante el Real Ávila (0-0). Su balance en Carballo es de 7 partidos jugados, 5 de ellos como titular, en los que anotó un gol y vio una tarjeta. Fue convocado en un total de 19 encuentros. 

Otro futbolista muy ligado al Bergantiños como William Peña también es noticia porque deja la Sarriana, club en el que recaló esta temporada procedente del conjunto carballés. El delantero con raíces en Agualada-Coristanco ha fichado por el equipo B del Burgos Club del Fútbol, cuya camiseta ya había defendido en la temporada 2022-2023 en su etapa como juvenil. 

