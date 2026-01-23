Curtis Larousse ficha por el Bisbal Basquet catalán y ya no jugará este domingo en Ourense

Curtis Larousse en un partido ante el Culleredo Raúl López Molina

El Calvo Basket Xiria juega este domingo (12.00 horas) en Ourense ante el Bosco Salesianos y lo hace con novedades de calado.

Los carballeses pierden para lo que resta de temporada a uno de sus principales baluartes, el pivot Curtis Larousse, que acaba de fichar por el Bisbal Basquet, equipo catalán que milita en Segunda Federación.

La gran temporada realizada por el jugador en Tercera FEB no pasó desapercibida para varios clubes, que llevaban desde hace tiempo tratando de incorporarlo a sus filas.

La buena trayectoria del conjunto carballés le llevó a desestimar esos ofrecimientos, hasta que le llegó la oferta del Bisbal Basket que, según apuntan desde el club carballés, era irrechazable desde el punto de vista económico.

Larousse se marcha siendo el máximo anotador (199 puntros) y el máximo reboteador (153) de Basket Xiria en lo que va de temporada. Es también el que lleva colocados más tapones (6) y el que más balones ha robado (23).

Por todo ello, será una baja muy sensible que el club intentará cubrir si, dentro de sus posibilidades, encuentra algo que se aproxime a los números del francés, porque “encontrar algo igual va a ser imposible”, dice Primitivo Reguera, presidente del club.

Con esta sensible baja afrontarán el choque ante un Bosco Salesianos que ha reforzado su plantel y que lleva tres victorias consecutivas en las últimas jornadas.

La baja de Larousse obligará a Héctor Méndez a incluir en la convocatoria a dos júniors.