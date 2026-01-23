El Calvo Xiria femenino aspira a frenar al Seis do Nadal-Coia

Imagen del Calvo Xiria-Lavadores de liga Raúl López Molina

El Calvo Xiria regresa este domingo al Pabellón Vila de Noia para afrontar uno de los duelos más exigentes y atractivos de la Primera Autonómica Femenina.

A partir de las 18:20 horas las carballesas se miden al Planciber Seis do Nadal-Coia, un rival directo que llega en plena racha positiva.

El encuentro será especialmente emotivo, ya que antes del silbido inicial se rendirá un merecido homenaje a tres ex-jugadoras emblemáticas del club: Tamara Pombo, Natalia Solís y Aida Vizcaíno.

En lo deportivo, el Calvo Xiria llega con mucha moral tras sumar una victoria de prestigio el pasado fin de semana en A Coruña ante el Brigantium (22-24).

El equipo de Carballo volvió a demostrar su solidez defensiva y su capacidad para sufrir en finales ajustados, características que fueron su sello de identidad durante toda la primera vuelta.

Recuperar la solvencia como locales en el Vila de Noia será clave para seguir instaladas en la zona alta de la clasificación y afrontar con garantías esta segunda fase de la liga.

Por su parte, Seis do Nadal-Coia llega a Carballo como uno de los equipos más en forma de la categoría.

El conjunto vigués encadena cuatro victorias consecutivas. Sus jugadoras destacan por una gran capacidad anotadora y un juego colectivo muy dinámico que pone en apuros cualquier sistema defensivo.

En la primera vuelta, las viguesas demostraron ser un bloque muy compacto, por lo que el Xiria deberá mantener la concentración los 60 minutos y minimizar las pérdidas de balón para evitar sus rápidas transiciones.

El choque promete ser una batalla táctica donde la defensa carballesa tendrá el reto de frenar el potencial ofensivo de las visitantes.

Este domingo (12.30 horas) también juega el Balonmano Xallas, al que le toca visitar el pabellón de O Rosal para medirse al Samertolomeu.

Homenaje

En los prolegómenos del partido que este domingo disputa el Calvo Xiria femenino, el club aprovechará para tributar un más que merecido homenaje a las exjugadoras Tamara Pombo, Natalia Solís y Aida Vizcaíno.

Las tres son parte fundamental de la historia de Balonmán Xiria, referentes que defendieron el escudo de las escuelas del club con entrega, talento y unos valores que hoy heredan las nuevas generaciones de la cantera.

Tamara, Natalia y Aida simbolizan el crecimiento y el esfuerzo del balonmano femenino en Carballo, dejando una huella imborrable tanto en la pista como en el vestuario durante los años en los que fueron protagonistas de los éxitos del equipo senior.

El reconocimiento es este domingo a las 18:20 horas, justo antes del partido del Calvo Xiria femenino.

Desde el club invitan a la afición, a la gran familia del balonmano carballés y a todos aquellos que compartieron kilómetros y partidos con ellas, a acudir al pabellón para brindarles un cierre de etapa a la altura de su trayectoria.

El homenaje sigue al que el pasado fin de semana se tributó a otra leyenda del balonmano carballés: Ziko Petricevic

Calvo Xiria B

Por lo que respecta a la 1ª Autonómica masculina, el Calvo Xiria B encara uno de sus desafíos más exigentes de la temporada al recibir al Balonmano. Linea21 Lignum Plus, partido que se juega también este domingo en el Vila de Noia a partir de las 16.30 horas.

El filial carballés llega a esta cita en un momento dulce de confianza tras encadenar dos victorias de gran valor: el logrado a domicilio ante el Carballal (25-32) y el sólido triunfo del pasado fin de semana ante el Lavadores Vigo (30-24).

Estos resultados confirman el crecimiento de un bloque nuevo que aprendió a gestionar los momentos críticos y que ahora busca vengar la derrota de la primera vuelta en el Novo Mesoiro (30-22).

Por su parte, el Bm. Linea21 se presenta cómo uno de los rivales más potentes de la categoría, ocupando puestos de privilegio gracias a un juego coral muy efectivo y resultados contundentes, como el reciente 45-18 ante el Rasoeiro o el triunfo por 40-34 frente al Seis do Nadal.

El conjunto coruñés destaca por su solidez defensiva y su capacidad para castigar cualquier error en la circulación del balón, lo que obligará al Calvo Xiria B a mantener máxima concentración durante los 60 minutos.

La clave para que los dos puntos queden en Carballo pasará por imponer un ritmo de juego alto, hacer valer el factor pista del Vila de Noia y mantener el nivel de acierto ofensivo que el conjunto carballés viene mostrando en las últimas jornadas.

El Calvo Xiria B quiere desquitarse de la derrota en la primera vuelta EC

El equipo de Primera Estatal viaja a Tenerife

El Calvo Xiria viaja a Tenerife en donde a partir de las 20.30 horas de este sábado se enfrenta al Ciudad de Tacoronte, al que necesita vencer si quiere seguir luchando por los puestos de privilegio.

Los carballeses llegan a tierras canarias con buenas sensaciones después de imponerse en la jornada anterior al Balonmano Ribeiro (34-30), consolidando su capacidad goleadora y un bloque sólido que ya demostró su superioridad en el partido de la primera vuelta ante el conjunto canario, al que doblegó por un abultado 40-29.

Por el contrario, los tinerfeñso atraviesan una jornada negativa de resultados, encadenando varias derrotas consecutivas, la última ante el Culleredo (32-29), lo que los mantiene en la zona peligrosa de la tabla.

A pesar de que el Tacoronte mostró ser un rival combativo en casa con victorias meritorias ante Lalín o Reconquista, el Calvo Xiria parte como favorito gracias a su ritmo de juego y a la efectividad de jugadores fundamentales que buscan seguir sumando para no perder la estela de los puestos de privilegio.

La clave del encuentro estará en mantener la intensidad defensiva desde el inicio para evitar que el conjunto local crezca con el apoyo de su afición.