La BTT dos Callos de la AD Downhill reunirá a 194 corredores

La adversa meteorología volverá a endurecer las condiciones de la prueba Raúl López Molina

La undécima edición de la BTT dos Callos que se celebra este domingo por los montes de A Laracha reunirá finamente a 194 deportistas.

Ese es al menos el número de personas que acabaron inscribiéndose en el plazo habilitado para ello por la Asociación Deportiva Downhill, organizadora del evento, aunque habrá que esperar al domingo para saber cuántos de los anotados acaban desistiendo por las adversas condiciones meteorológicas que se esperan.

Del total de inscritos, 110 eligieron participar en las marchas cicloturísticas previstas, en tanto que los 84 restantes completaron los recorridos y después también se quedarán a la comida de confraternidad que se llevará a cabo en el pabellón del IES Agra de Leborís, que funcionará como centro logístico.

En sus instalaciones también deberán recogerse los dorsales entre las 8 y las 9 horas.

Media hora después se dará la salida a las marchas de BTT, en las que unos optarán por tratar de completar el recorrido largo de 40 kilómetros (desnivel positivo de 1.100 metros) y otros se conformarán con el corto de 28 kilómetros (700 metros de desnivel).

En ambos casos la exigencia para los corredores será máxima toda vez que las copiosas lluvias de los últimos días van a propiciar que haya mucho barro en ambos circuitos, que discurren por montes de las parroquias larachesas de Golmar y Montemaior.

La llegada a meta se calcula para después de las 13.30, aunque el cierre del control se fija para las 14.30 horas.

La entidad organizadora movilizará a unos cuarenta voluntarios, a los que habrá que añadir el personal de Protección Civil y de la Policía Local.