Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La BTT dos Callos de la AD Downhill reunirá a 194 corredores

Ochenta y cuatro de ellos participarán en la tradicional comida de confraternidad con la que sirve de colofón al evento

Manuel Froxán Rial
23/01/2026 21:03
kLa adversa meteorología volverá a endurecer las condiciones de la prueba
kLa adversa meteorología volverá a endurecer las condiciones de la prueba
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La undécima edición de la BTT dos Callos que se celebra este domingo por los montes de A Laracha reunirá finamente a 194 deportistas. 

Ese es al menos el número de personas que acabaron inscribiéndose en el plazo habilitado para ello por la Asociación Deportiva Downhill, organizadora del evento, aunque habrá que esperar al domingo para saber cuántos de los anotados acaban desistiendo por las adversas condiciones meteorológicas que se esperan. 

Del total de inscritos, 110 eligieron participar en las marchas cicloturísticas previstas, en tanto que los 84 restantes completaron los recorridos y después también se quedarán a la comida de confraternidad que se llevará a cabo en el pabellón del IES Agra de Leborís, que funcionará como centro logístico. 

En sus instalaciones también deberán recogerse los dorsales entre las 8 y las 9 horas. 

Media hora después se dará la salida a las marchas de BTT, en las que unos optarán por tratar de completar el recorrido largo de 40 kilómetros (desnivel positivo de 1.100 metros) y otros se conformarán con el corto de 28 kilómetros (700 metros de desnivel). 

En ambos casos la exigencia para los corredores será máxima toda vez que las copiosas lluvias de los últimos días van a propiciar que haya mucho barro en ambos circuitos, que discurren por montes de las parroquias larachesas de Golmar y Montemaior. 

La llegada a meta se calcula para después de las 13.30, aunque el cierre del control se fija para las 14.30 horas. 

La entidad organizadora movilizará a unos cuarenta voluntarios, a los que habrá que añadir el personal de Protección Civil y de la Policía Local.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ángel Carracedo en una imagen de archivo

El catedrático Ángel Carracedo presentará el proyecto 'Xenoma Galicia' en Carballo
Redacción
Acto de la entrega de premios del curso anterior

La Fundación Fernando Blanco vuelve a premiar a los mejores expedientes
Redacción
Grabación del proyecto A memoria da Laracha

A Laracha recupera su proyecto sobre la memoria local con testimonios de emigrantes
Manuel Froxán Rial
Una de las actuaciones en el Curruncho Pop el pasado año

Fernando Rubio & The Inner Demonds abren el Curruncho Pop
Redacción