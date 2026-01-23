Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Lubiáns quiere apuntalar la tercera plaza ante el Santutxu

Sus más inmediatos perseguidores tienen compromisos difíciles esta jornada

Manuel Froxán Rial
23/01/2026 20:49
Liceo B Escola Lubians Germán Barreiros (4)_33632.79
Liceo B Escola Lubians Germán Barreiros (4)_33632.79
German Barreiros
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La décimo quinta jornada de la OK Liga Bronce, la tercera de la segunda vuelta, depara enfrentamientos de lo más interesantes que podrían clarificar bastante el panorama para un Calvo Escola Lubiáns centrado en asegurar la tercera plaza del grupo, que da derecho a disputar la promoción de ascenso a Ok Liga Plata. 

El equipo carballés recibe este sábado a los bilbaínos del Santutxu Hockey Taldea (Pabellón Carballo Calero, 20 horas), en el que va a ser el primer partido del nuevo año ante sus incondicionales. 

Los de Ramón Canalda deberán salir concentrados para asegurar los 3 puntos en juego y ver luego qué hicieron sus principales rivales en la lucha por la tercera plaza, Traviesas y Oviedo Booling. 

El equipo vigués afronta una salida muy difícil a la pista de un AC Ordes que está inmerso en la lucha por el título, mientras los asturianos visitan a un Hockey Oleiros que tiene tan solo 3 puntos menos que su rival y sueña con meterse de lleno en la lucha por esa tercera plaza. 

En cualquier caso, los carballeses tienen que centrarse en lo suyo, sacar adelante el compromiso ante un Santutxu con el que solo pudieron empatar en la primera vuelta, partido en el que al descanso mandaban los bilbaínos por 3-1. 

Ramón Canalda no podrá contar con Hugo Naveira, por compromisos laborales. 

Su lugar en la convocatoria será ocupado por el juvenil Manu Cebei. Tanto él como el último fichaje carballés, Diego Santiago, podrían disponer de algunos minutos si el marcador lo permite. 

El que sí jugará seguro es otro de las incorporaciones de esta temporada, un Álex Pérez que a pesar de su juventud, 19 años, es el máximo goleador de la categoría con 22 goles en los catorce encuentros que se llevan disputados. 

Le siguen el jugador del AC Ordes Marcos Vaamonde, con 20, y César Menéndez, del Oviedo Roller, con 19 dianas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ángel Carracedo en una imagen de archivo

El catedrático Ángel Carracedo presentará el proyecto 'Xenoma Galicia' en Carballo
Redacción
Acto de la entrega de premios del curso anterior

La Fundación Fernando Blanco vuelve a premiar a los mejores expedientes
Redacción
Grabación del proyecto A memoria da Laracha

A Laracha recupera su proyecto sobre la memoria local con testimonios de emigrantes
Manuel Froxán Rial
Una de las actuaciones en el Curruncho Pop el pasado año

Fernando Rubio & The Inner Demonds abren el Curruncho Pop
Redacción