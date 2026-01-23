Lubiáns quiere apuntalar la tercera plaza ante el Santutxu

Liceo B Escola Lubians Germán Barreiros (4)_33632.79 German Barreiros

La décimo quinta jornada de la OK Liga Bronce, la tercera de la segunda vuelta, depara enfrentamientos de lo más interesantes que podrían clarificar bastante el panorama para un Calvo Escola Lubiáns centrado en asegurar la tercera plaza del grupo, que da derecho a disputar la promoción de ascenso a Ok Liga Plata.

El equipo carballés recibe este sábado a los bilbaínos del Santutxu Hockey Taldea (Pabellón Carballo Calero, 20 horas), en el que va a ser el primer partido del nuevo año ante sus incondicionales.

Los de Ramón Canalda deberán salir concentrados para asegurar los 3 puntos en juego y ver luego qué hicieron sus principales rivales en la lucha por la tercera plaza, Traviesas y Oviedo Booling.

El equipo vigués afronta una salida muy difícil a la pista de un AC Ordes que está inmerso en la lucha por el título, mientras los asturianos visitan a un Hockey Oleiros que tiene tan solo 3 puntos menos que su rival y sueña con meterse de lleno en la lucha por esa tercera plaza.

En cualquier caso, los carballeses tienen que centrarse en lo suyo, sacar adelante el compromiso ante un Santutxu con el que solo pudieron empatar en la primera vuelta, partido en el que al descanso mandaban los bilbaínos por 3-1.

Ramón Canalda no podrá contar con Hugo Naveira, por compromisos laborales.

Su lugar en la convocatoria será ocupado por el juvenil Manu Cebei. Tanto él como el último fichaje carballés, Diego Santiago, podrían disponer de algunos minutos si el marcador lo permite.

El que sí jugará seguro es otro de las incorporaciones de esta temporada, un Álex Pérez que a pesar de su juventud, 19 años, es el máximo goleador de la categoría con 22 goles en los catorce encuentros que se llevan disputados.

Le siguen el jugador del AC Ordes Marcos Vaamonde, con 20, y César Menéndez, del Oviedo Roller, con 19 dianas.