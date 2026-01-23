Un Victoria-Paiosaco que da pie a múltiples reencuentros

Dani Carnota, delantero del Paiosaco con pasado en el Victoria, durante la pasada jornada ante el Miño Raúl López Molina

El Victoria-Paiosaco de este domingo (A Grela, 16.00 horas) es importante a nivel clasificatorio, pues ambos equipos deben hacer colchón con respecto a los puestos de descenso, pero no faltarán las sonrisas de varios jugadores que se citarán con su exequipo y, en algunos casos, con viejos conocidos. Incluso dos de ellos, Álex Pérez y Pablo Rodríguez, comparten piso en la actualidad y serán rivales por un día.

En total son dos jugadores del Victoria y seis del Paiosaco los que saben lo que es vestir la otra camiseta. Todos atienden a Diario de Bergantiños para rememorar aquella etapa y seleccionar el momento que guardan con más cariño.

El delantero Álex Pérez, reciente fichaje del Victoria procedente del Silva, formó parte del equipo en el curso 2021-22: “Solo estuve un año en el Paiosaco y fue un año fantástico en el que ascendimos a Tercera RFEF. Además, la gente te trata desde el primer día como si toda la vida hubieras estado allí. Me quedo con el día del ascenso y con que cada vez que voy me tratan como a uno más, aun a día de hoy”.

La otra ‘cebra’ con pasado en el Paiosaco, en su caso el curso 2024-25, es el central Adri Méndez. “Guardo muy buen recuerdo. Teníamos un ‘grupazo’ e hice muy buenas migas con los compañeros. Casi toda la gente del club me trató con mucho cariño. El momento que guardo con más cariño es mi último partido en A Porta Santa contra el Cidade de Ribeira. Hicimos un gran partido en lo colectivo, dominando de principio a fin, y pude ayudar con un gol”, reflexiona el zaguero coruñés sobre una temporada en la que acabaron en séptima posición.

En lo que se refiere al Paiosaco, el central Beto formó parte del Victoria entre 2010 y 2013. “Estuve en juveniles y en mis tres primeros años de sénior. Tengo un recuerdo increíble; siempre hay grandes vestuarios al salir muchos jugadores de la propia base. Lo mejor fue el último año de juveniles con Rubén Novo, que ganamos la Liga Gallega y ascendimos a Nacional. La plantilla era espectacular, con jugadores como Miguel Taibo —ahora entrenador—, Manu Real, Fran Carrera... Disfruté muchísimo”, narra el veterano defensa.

Un poco después, en la 2014-15, el lateral izquierdo Pablo Rodríguez formó parte de un gran éxito de la cantera blanquinegra. “Con el Juvenil guardo un gran recuerdo, que no perdimos ningún partido; y también de unos partidos a final de temporada con el equipo modesto. Pero me quedo especialmente con el ascenso que conseguimos a División de Honor Juvenil”, apunta.

Pero si hay dos jugadores del Paiosaco que saben lo que es el primer equipo del Victoria, esos son el delantero Jorge Raña (2016 a 2022) y el centrocampista Andrés Pérez (entre 2016 y 2023). “Fueron muchos años y, por suerte, la mayoría buenos. Si me tengo que quedar con un momento, ese sería la final de la Copa de A Coruña de hace tres años. Le ganamos 3-0 al Olímpico y jugar en Riazor y levantar la primera del Victoria es algo que da gusto recordar”, explica un Andrés que era el capitán de aquel equipo.

Por su parte, Raña señala otros momentos clave: “Diría el partido contra el Hernani, en el que se juntó mucha gente del club para llenar a Grela y que terminó con el premio de jugar Copa del Rey ante el Villarreal. Y también con esos partidos de División de Honor Juvenil ante los mejores equipos de España. Son muchos buenos recuerdos de grandes grupos y un trato muy cercano”.

Durante una temporada, la 2017-18, compartieron vestuario con el atacante Cristian Quintás. “Fue corto, pero intenso. Peleamos hasta el último momento por el ascenso a Preferente y llegamos a la final de la Copa de A Coruña, que se nos escapó ante el propio Paiosaco. Disfruté mucho al tener la oportunidad de jugar con bastantes amigos”, indica.

Su compañero actual en la delantera, Dani Carnota formó parte de Victoria hasta 2023 y sí pudo saldar la deuda del club y lograr la ansiada Copa. Además, disfrutó de protagonismo: “Tengo grandes recuerdos. Crecí allí y estuve desde infantiles hasta el equipo modesto. Me quedo sin duda con el título ante el Olímpico. Poder jugar y marcar en Riazor delante de mi gente fue increíble”.