Deportes

Compromisos difíciles para Sofán, Paiosaco y Dumbría en la jornada 19 de Preferente Futgal

Los carballeses se miden a un Negreira que era líder hasta hace poco y que acumula dos derrotas en los tres últimos partidos

Redacción
24/01/2026 21:11
Un lance del Paiosaco-Victoria de la primera vuelta
Raúl López Molina
Día de derbis en el Grupo Norte de la Preferente gallega. 

El Betanzos recibe al Órdenes en un duelo de altos vuelos, mientras que a la misma hora el Victoria se medirá al Paiosaco en A Grela. 

Negreira-Sofán García Calvo, 17.00 horas 

Si hay un momento propicio para visitar al Negreira, ese puede ser el actual. 

El hasta hace nada líder del Grupo Norte, acumula dos derrotas en los últimos tres partidos y ha cedido el primer puesto ante el Lalín. 

Una mala racha que buscará aprovechar el Sofán para no descolgarse del playoff de ascenso. 

Betanzos-Órdenes García Irmáns, 16.00 horas 

Partidazo con mayúsculas el que se vivirá este domingo en el García Irmáns entre dos de los equipos punteros de la categoría como son el Órdenes y el Betanzos, que querrán mantenerse lo más arriba posible.

Una victoria betanceira supondría la igualada a puntos con el propio Órdenes (36). 

Dumbría-San Tirso O Conco, 16.30 horas 

Una victoria en los últimos cinco encuentros suma el San Tirso, que pese a ello ocupa la cuarta plaza empatado a puntos con el Órdenes. 

La visita al Dumbría, que coquetea con el descenso, puede actuar como bálsamo para los de Fabio, que a pesar de casi no sumar de tres, acumulan cuatro encuentros seguidos sin conocer la derrota. 

El Dumbría, por su parte, buscará recuperar sus buenas sensaciones del comienzo liguero y olvidar sus últimos tropiezos ante Sigüeiro y Dubra.

Los de Pablo Conde ya saben lo que es derrotar al San Tirso, al que doblegaron en el choque de la primera vuelta por 1-2 con goles de Diego Estévez y Carlos Diaz 

Victoria-Paiosaco A Grela, 16.00 horas 

El otro derbi de la jornada se vivirá este domingo en A Grela, donde el Victoria recibirá a un renacido Paiosaco de la mano de Iván Sánchez. 

Los laracheses llevan cinco partidos sin perder y quieren seguir escalando en una tabla en la que podrían superar a las cebras en caso de ganar.

