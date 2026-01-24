El Bergantiños busca ante el Marino su primer triunfo del año

Una jugada del Bergantiños.Marino de Luanco de la Copa Federación, competición en la que los carballeses eliminaron al conjunto asturiano EC

El Bergantiños recibe este domingo (17.00 horas) al Marino de Luanco en partido correspondiente a la vigésima jornada de la liga de Segunda Federación.

El equipo que dirige Simón Lamas afronta el choque dispuesto a brindarle a sus aficionados el que sería su primer triunfo en 2026 y sumar tres puntos que le permitan volver cuanto antes a la zona de playoff, de la que fue apeado el pasado fin de semana tras caer en Soria.

Los carballeses solo han conseguido sumar un punto en este primer mes del nuevo año, en el que empezaron cayendo por la mínima a domicilio ante la Sarriana (1-1), para después empatar sin goles en casa ante el Real Ávila y perder por 2-1 en su visita al campo del Numancia.

Estos traspiés ha hecho que los rojillos cayesen hasta la octava plaza del grupo, con un balance provisional en lo que va de competición de 8 triunfos, 6 empates y 5 derrotas.

En As Eiroas, en donde vuelven a jugar esta tarde, el balance es más que positivo con tan solo una derrota, ante el líder Oviedo Vetusta (1-2), cuatro empates (con Salamanca, Langreo, Atlético Astorga y Real Ávila).

Cabe destacar que tres de esas igualadas fueron sin goles, lo que habla a las claras de la solidez defensiva del equipo.

En lo tocante a victorias, el Bertgantiños lleva cinco como local, a la que espera sumar una más tras el partido de este domingo.

Por lo que respecta al Marino de Luanco, ocupa la décima posición con 24 puntos y su balance en las diecinueve jornadas disputadas es de seis victorias, seis empates y cinco derrotas.

Desde que se reanudó la liga tras el parón navideño cayeron en casa ante el Atl. Astorga (0-1), luego ganaron en Langreo (0-3) y el pasado fin de semana no pasaron del 0-0 en su campo ante el Lealtad de Villaviciosa.

Su trayectoria como visitante en lo que va de competición arroja un saldo de tres derrotas; dos empates, en campos tan difíciles como los de Oviedo Vetusta y Fabril; y cuatro victorias, la citada de Langreo y las cosechadas ante Ourense (0-1), Lealtad de Villaviciosa (1-2) y Valladolid Promesas.

Pese a ello y a la décima posición que ocupan en la tabla, están a tan solo 4 puntos de las posiciones de peligro, lo que les convierte en un rival peligroso.

De ello es consciente el entrenador carballés, Simón Lamas, que califica al Marino de “gran equipo” e incide en que “es un rival que conocemos bien, un equipo bien trabajado y que nos va a poner las cosas difíciles”.

“Con su verticalidad nos van a exigir mucho en nuestra última línea, por lo que a necesitaremos estar muy juntos y ser muy solidarios”, analiza el técnico.

En lo tocante a la faceta ofensiva, para Lamas la clave va a estar en “tener paciencia”. Y es que en partido de la primera vuelta “supieron jugarnos muy bien, controlándonos los espacios y dificultando nuestro juego con balón, aunque de cara al domingo esperamos saber contrarrestar las situaciones de partido que nos van a plantear”, señala el entrenador lucense.

“El Marino seguro que nos va a exigir nuestra mejor versión, pero jugamos en casa y estamos capacitados para darla. Además, estamos ansiosos por conseguir la primera victoria de 2026”, declara.

Simón es optimista porque “el equipo está compitiendo y haciendo muchas cosas bien, aunque es cierto que a nivel ofensivo nos falta algo más de acierto en esa última zona del campo”.

También destaca el papel que debe jugar el público: “Nuestros jugadores se sienten muy cómodos jugando en As Eiroas y esperamos que la gente nos siga dando ese apoyo que necesitamos porque ante el Marino nos jugamos 3 puntos muy importantes para seguir en la zona noble de la tabla”, concluye.