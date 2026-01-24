Paso de gigante de Lubiáns para asegurar la tercera plaza del grupo

Álex Pérez, pichichi de la categoría, volvió a marcar dos nuevos goles Raúl López Molina

Jornada redonda para un Calvo Escola Lubiáns que no se dejó sorprender por el Santuxtu bilbaíno (6-1) y que además vio como tropezaban sus principales rivales en la lucha por la tercera plaza, Traviesas y Oviedo Booling, si bien a la hora de escribir esta crónica los ovetenses seguían jugando en Oleiros, en donde perdían 0-3.

Muchos goles hubo también en el Carballo Calero y casi todos entraron en la portería vasca.

A los nueve minutos de partido los carballeses ya mandaban 2-0, resultado con el que se llegaría al descanso.

En la segunda mitad continuó la superioridad de los de Canalda y su equipo siguió incrementando la renta poco a poco, para deleite de sus aficionados.

La guinda al partido la pusieron los 2 nuevos goles del máximo goleador de la categoría, Álex Pérez, y el debut, también con gol, de Diego Santiago.

Toda una inyección de moral para un Lubiáns que el próximo fin de semana recibe ni más ni menos que al líder, Oviedo Roller.

Ficha técnica

Calvo Escola Lubiáns: Ramón, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa, Manu Ruibal– equipo inicial– Xoel, Gorka Oliveira, Chipi, Manu Cebey y Diego Santiago.

Santutxu Hockey Taldea: Diego Carneros, Mikel Peñeñori, Oier Ortega, Hegoi Oleaga, Unax Macías– equipo inicial– Liher Pérez, Pablo Peña, Martín Erdozain, Aimar Casado.

Goles: 1-0: Manu Ruibal; 2-0: Álex Novoa; 3-0: Álex Pérez; 4-0: Álvaro Trigo; 4-1: Hegoi Oleaga; 5-1: Álex Pérez; 6-1: Diego Santiago.

Árbitro: Lorenzo Bosch Sande.