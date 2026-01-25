Mi cuenta

Deportes

Basket Xiria reacciona a lo grande a la marcha de Curtis Larousse

Los carballeses no dieron opción al Bosco Salesianos Ourense y continúan segundos

Manuel Froxán Rial
25/01/2026 23:17
Álex Iglesias botando un balón en el partido de la primera vuelta en presencia de dos rivales y de su ya excompañero Curtis Larousse
Álex Iglesias botando un balón en el partido de la primera vuelta en presencia de dos rivales y de su ya excompañero Curtis Larousse
Raúl López Molina
Basket Xiria sacó adelante con brillantez un partido ante el que había mucha inquietud una vez confirmada la marcha del máximo anotador y reboteador del conjunto carballés, el francés Curtis Larousse, que fichó la pasada semana por el Bisbal Basquet catalán de Segunda Federación.

De hecho y dado que su nuevo equipo no jugaba este fin de semana, la directiva carballesa intentó hasta el último momento que Larousse le hiciese un último favor al club, jugar en Ourense, cosa que finalmente no pudo ser. 

Pese al mazazo que desde el punto de vista de deportivo supuso la marcha del pívot, sus hasta ahora compañeros dieron una auténtica lección en la pista de un necesitado Bosco Salesianos, saliendo desde el principio a por el partido y sin bajar la guardia una vez que encarrilaron el mismo. 

Los de Héctor Méndez, sabedores de que el Bosco venía en línea ascendente (había ganado sus tres partidos anteriores), no dieron opción a sus rivales y prácticamente dejaron sentenciado el choque en la primera parte toda vez que al descanso ya ganaban por 19 puntos después de llevarse los dos primeros cuartos por 18-30 y 16-23. 

El comienzo de la segunda los ourensanos intentaron volver a meterse en el partido pero el Xiria no les dejó y acabó llevándose el triunfo por 71-99 tras imponerse en todos los cuartos. 

El base Carlos Varela, autor de 15 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, fue su jugador más destacado. El triunfo permite a los carballeses mantener la segunda plaza del grupo, a 1 punto de distancia del líder, Marín Peixegalego.

