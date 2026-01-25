El San Lorenzo no pasa del empate en Zas pero continúa al frente de la Liga da Costa

Los jugadores del Cabana festejando la goleada que le endosaron al Porteño Cedida

El San Lorenzo no fue capaz de pasar del empate (1-1) en su visita al Sporting Zas, pero el tropiezo sufrido por el hasta ahora segundo clasificado, el Xallas, en Corme le permite seguir como líder.

En el recinto de San Andrés empezaron adelantándose los de Verdillo por medio de Diego Varela, pero Iago restablecería las tablas en el minuto 64.

El Xallas tenía otra difícil salida a Corme, en donde acabaría sufriendo la quinta derrota de la temporada tras caer por 5-3.

De ese traspiés se beneficia el Malpica para colocarse segundo a pesar de no pasar del empate en casa ante un Ponteceso que empezó adelantándose justo antes del descanso por medio de Javier Souto.

En el 65 Saydou Tacko hizo el definitivo 1-1.

La cuarta plaza es para un Cabana que va de goleada en goleada.

Si la jornada anterior se impuso al Ponteceso por 6-2, en esta superó a un siempre correoso Porteño por 5-0, tantos de Aarón, Fernando, Álex Costa, Brais y Diego.

El Outes se impuso por 2-1 a un Baio que sigue perdiendo fuelle.

Los de A Serra son quintos y los baieses caen a la octava plaza.

Una más abajo está el Corcubión, que dio buena cuenta del Mazaricos por 4-2, con dos goles de César Lojo y otros dos de Mario Suárez.

La jornada se completó con el Sofán B-Monte Louro, 1-0; y el Soneira-Muros, 3-0