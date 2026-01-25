Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El San Lorenzo no pasa del empate en Zas pero continúa al frente de la Liga da Costa

El Xallas, hasta ahora segundo clasificado, cayó derrotado en Corme por 5 goles a 3

Manuel Froxán Rial
25/01/2026 23:12
Los jugadores del Cabana festejando la goleada que le endosaron al Porteño
Los jugadores del Cabana festejando la goleada que le endosaron al Porteño
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El San Lorenzo no fue capaz de pasar del empate (1-1) en su visita al Sporting Zas, pero el tropiezo sufrido por el hasta ahora segundo clasificado, el Xallas, en Corme le permite seguir como líder.

 En el recinto de San Andrés empezaron adelantándose los de Verdillo por medio de Diego Varela, pero Iago restablecería las tablas en el minuto 64. 

El Xallas tenía otra difícil salida a Corme, en donde acabaría sufriendo la quinta derrota de la temporada tras caer por 5-3. 

De ese traspiés se beneficia el Malpica para colocarse segundo a pesar de no pasar del empate en casa ante un Ponteceso que empezó adelantándose justo antes del descanso por medio de Javier Souto. 

En el 65 Saydou Tacko hizo el definitivo 1-1. 

La cuarta plaza es para un Cabana que va de goleada en goleada. 

Si la jornada anterior se impuso al Ponteceso por 6-2, en esta superó a un siempre correoso Porteño por 5-0, tantos de Aarón, Fernando, Álex Costa, Brais y Diego. 

El Outes se impuso por 2-1 a un Baio que sigue perdiendo fuelle.

 Los de A Serra son quintos y los baieses caen a la octava plaza. 

Una más abajo está el Corcubión, que dio buena cuenta del Mazaricos por 4-2, con dos goles de César Lojo y otros dos de Mario Suárez. 

La jornada se completó con el Sofán B-Monte Louro, 1-0; y el Soneira-Muros, 3-0

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

En el partido de la primera vuelta se habían impuesto los carballeses por un claro 40-29

El Xiria sucumbe en la pista de un necesitado Ciudad de Tacoronte
Manuel Froxán Rial
Álex Iglesias botando un balón en el partido de la primera vuelta en presencia de dos rivales y de su ya excompañero Curtis Larousse

Basket Xiria reacciona a lo grande a la marcha de Curtis Larousse
Manuel Froxán Rial
Un lance del Victoria-Paiosaco

Los goles de Joel y Julián dan el triunfo al Sofán en Negreira
Redacción
Baile de mayores, este domingo en Carballo

Animado baile de mayores en el mercado municipal de Carballo
Redacción