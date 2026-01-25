El Xiria sucumbe en la pista de un necesitado Ciudad de Tacoronte

En el partido de la primera vuelta se habían impuesto los carballeses por un claro 40-29 Raúl López Molina

Los carballeses empezaron muy bien y al minuto y medio ya ganaban al marcar David García Pichel su primer gol.

El equipo tinerfeño reaccionó rápido y Alby Regalado restableció las tablas, aunque un nuevo tirón visitante, con dos goles consecutivos de Samuel Veiga, les volvió a poner en ventaja (1-4 en el minuto 5).

El partido entró luego en una fase de más equilibrio y los de casa lograron darle la vuelta al marcador, gracias sobre todo a la efectividad de Alby Regalado.

Al descanso se llegaría con los canarios dos goles arriba (13-11).

En la segunda mitad, el Ciudad de Tacoronte, que se está jugando el salir de la zona baja, salió muy fuerte.

Los tinerfeños supieron manejar bien sus exclusiones y mantener el control del partido gracias al liderazgo de Alby Regalado y Welton Guilherme, mientras David García Pichel, máximo goleador del choque con 10 goles, seguía siendo el principal recurso carballés.

Pese a la derrota final por 32-28, el Xiria sigue cuarto aunque ahora empatado con Carballal, mientras el Ingenio (3º) aumenta su ventaja a 4 puntos

Ficha técnica

Ciudad de tacoronte: 32 (13+19): Óscar Riveiro (1), Marcos Rosa, Diego Hernández, Alby Regalado (7), Javier García (1), Urrutia, Owen Fraind (1), Miguel Ángel Hernández (6), Alonso Correa (2), Juan José García , Markel Moreno (5), Víctor Manuel Oliva, Welton Guilherme (7), Adrián Yumar, Carlos Abian y Seka Gallart (2).

calvo xiria: 28 (11+17): Antonio Mato, Gabriel Castiñeiras (1), David García Pichel (10), Pablo Veiga, Julián García (2), Chimpo Rodríguez (1), Julián López (3), Samuel Veiga (2), Daniel Periscal (3), Jorge Bouzas (2), , Marcos Suárez, Darío Calviño, Carlos Varela (1), Senén Garea (3). árbitros: Rafael Montes Cano y Álvaro Montes Cano.