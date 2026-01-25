La cuesta de enero se le hace interminable al Bergantiños

Los visitantes se mostraron muy sólidos a nivel defensivo Raúl López Molina

El Bergantiños cayó por 0-1 tras un mal partido ante el Marino, que se llevó la victoria con un gol de clase de Álex Basurto mediada la segunda parte.

Fue un encuentro con muy pocas ocasiones de gol en el que el cuadro carballés no fue capaz de encontrar el camino para superar la sólida defensa, seña de identidad, del Marino esta temporada, y acumula ya cuatro jornadas sin ganar, lo que le aleja de la zona de playoff.

Simón Lamas introdujo dos cambios en su once inicial con respecto al que se enfrentó al Numancia siete días antes.

Peña reemplazó a Asier en el lateral derecho y Iago Novo retrasó su posición al centro del campo, desplazando a Diego al banquillo, para que Isma Cerro ocupara su posición en el ataque del conjunto rojillo.

El primer tiempo resultó bastante gris, ya que ambos equipos se mostraron mucho respeto y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia.

El Bergantiños fue de menos a más durante ese período. Comenzó bastante timorato y cedió la iniciativa al Marino.

El conjunto gozoniego se hizo con la posesión y los primeros disparos a puerta fueron suyos.

A los cinco minutos lo intentó Tito y, posteriormente, tras una jugada personal, Marcos Bravo realizó un remate cruzado que se marchó cerca del poste.

La primera llegada local con algo de peligro se hizo esperar hasta el minuto 20, en una contra conducida por Koke que finalizó con un disparo de Isma Cerro que atrapó Dennis.

Superado el ecuador de la primera parte pareció llegar la reacción carballesa.

El equipo rojillo dio un paso adelante y quiso hacerse con las riendas del partido. Sin embargo, el Marino le dio un buen susto en el minuto 26 en una rápida contra.

Álex Basurto recogió el balón en su propio campo, recorrió toda la banda derecha en diagonal, se internó en el área y su remate lo detuvo Santi Canedo.

El Bergantiños dominó territorialmente el tramo final del primer acto, aunque sus llegadas no complicaron demasiado la vida a la defensa del Marino.

En la ocasión más destacada, en el minuto 34, Darío remató acrobáticamente un centro de Peña desde la derecha y el balón se fue por encima de la portería de Dennis.

Segunda parte

Quiso ofrecer el cuadro de Simón Lamas una cara bien distinta en el segundo tiempo y salió desde el principio con la intención de poner cerco al área de la escuadra astur.

A los 4 minutos los locales desaprovecharon una buena ocasión para adelantarse.

Un balón en largo de Fito dejó a Koke en un mano a mano con Dennis y su vaselina ante la salida del guardameta se marchó por encima de la portería.

Simón Lamas, a la hora de juego, trató de dar aire a su zona de creación e introdujo un doble cambio con la entrada de Diego y Álex Lorenzo por Tass e Isma Cerro.

El dominio del equipo rojillo se vio tristemente sorprendido poco después por otro rápido contragolpe que terminó convirtiéndose en el gol de la victoria asturiana.

Tito condujo con velocidad por la parte derecha y cedió el cuero a Álex Basurto dentro del área, que, con su gran calidad, controló y batió a Santi Canedo con un preciso disparo cruzado a media altura.

Quedaban todavía 20 minutos más el añadido y el Bergantiños se lanzó al ataque.

Lamas asumió riesgos y, en sucesivos cambios, metió en el campo a Barck y a Álex Pérez por los defensas Sola y Keko.

El Marino quiso aprovechar los espacios y tuvo varias contras para sentenciar.

Santi Canedo salvó el gol con una gran parada a remate de cabeza de Marti en el 86 e Íñigo remató al larguero en el tiempo añadido.

Siguió buscando el empate la escuadra rojilla hasta el último instante, pero se estrelló una y otra contra la solidez defensiva visitante.