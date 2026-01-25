Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Los goles de Joel y Julián dan el triunfo al Sofán en Negreira

El Dumbría empata en casa ante el San Tirso y el Paiosaco cae fuera con el Victoria

Redacción
25/01/2026 23:08
Alborés
El Órdenes ha sido el gran triunfador de una 19ª jornada de Preferente en la que el Victoria regresó a la senda del triunfo ante el Paiosaco y el Sofán se desquitó de la derrota sufrida hace ocho días en casa ante el Betanzos al ganar en el campo de un Negreira que lleva cuatro derrotas en lo que va de temporada, tres de ellas en las últimas cuatro jornadas, pese a lo que continúa segundo. 

Negreira 1-2 Sofán 

Los goles de Joel y Julián en la primera media hora dieron una ventaja al Sofán que el Negreira no pudo desactivar. El equipo de Pablo Torreira vuelve a estar a dos puntos del Betanzos y se agarra a la lucha por el playoff. El partido tuvo un tiempo para cada equipo. En la primera mandaron los carballeses, a los que luego le tocó sufrir ante un rival que aunque achuchó mucho, no generó demasiado peligro.

Victoria 1-0 Paiosaco 

Tras cuatro partidos sin sumar los tres puntos, el Victoria se reencontró con el triunfo gracias al olfato de Benito en una de las pocas ocasiones de la primera mitad. En la segunda, las ‘cebras’ pudieron sentenciar por medio de Sergio, mientras que el Paiosaco decidió mal con un tiro lejano en su mejor opción. El equipo verdiblanco se queda a dos puntos del descenso tras otro triunfo del Sigüeiro. 

Dumbría 1-1 San Tirso 

Un San Tirso abonado al empate hizo valer su mejoría en la segunda mitad con un gol de Xian en el 90+1, pero dos minutos después marcó Diego Estévez. Los de Abegondo siguen en cuarta posición y el Dumbría queda a tan solo un punto de los puestos de descenso... 

