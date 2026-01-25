Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Sigue la escalada de un Muxía que se llevó el derbi jugado en Fisterra

Los visitantes se impusieron por 0-2 con goles de Manu Nogueira y Víctor Alcaina

Manuel Froxán Rial
25/01/2026 23:03
El Club del Mar perdió dos puntos en el último minuto de su partido ante el Arzúa
El Club del Mar perdió dos puntos en el último minuto de su partido ante el Arzúa
EC
El Muxía fue el único representante costero que logró vencer en la jornada 19 del Primera Futgal, en la que el equipo afrontaba todo un derbi en el siempre difícil campo de Ara Solis. 

Al final se impusieron los muxiáns a sus vecinos de Fisterra, a los que derrotaron por 0-2. Como se esperaba, el choque comenzó con mucha igualdad, pero poco a poco los visitantes fueron imponiendo su ley, aunque no fue hasta mediada la primera mitad cuando se movió el marcador al culminar Manu Nogueira una buena acción de su equipo.

 El momentáneo 0-1 obligó a los fisterráns a arriesgar más y de ello se aprovechó Víctor Alcaína para sentenciar a diez del final. 

También el Camariñas cayó derrotado en casa ante el Racing San Lorenzo por 2-3. 

Los goles locales fueron obra de Javier Antelo y Mario Suárez. 

El resto de equipos de la zona sumaron un punto. 

Fue el caso de un Castriz que parece reaccionar tras la llegada de Jose Barca al banquillo. 

Los de Santa Comba empezaron adelantándose en Tordoia con un gol de Rey, pero justo antes del descanso igualaron los locales por medio de Víctor. 

En el 82 el Tordoia pareció darle definitivamente la vuelta al choque gracias a un gol en propia puerta de Samuel Rodo, pero los visitantes se fueron arriba con todo y Fabián en el 90 hizo el definitivo 2-2. 

Tanto en el Esteirana-Bertamiráns como en el Queixas-Cacheiras no se movió el 0-0 inicial. 

Por último, el Club del Mar perdió dos puntos en el ultimo minuto de su encuentro ante el Arzúa (1-1), en el que se había adelantado mediada la segunda mitad por medio de Mario Vila.

