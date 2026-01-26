Mi cuenta

Bergan B y Atlético Cercedense empatan en Mesía y Aranga

Ambos equipos son los inmediatos perseguidores de un Visantoña que derrotó por 0-2 al colista San Martiño

Manuel Froxán Rial
26/01/2026 22:16
La décimo sexta jornada del Grupo III de Tercera Futgal disputada el pasado domingo no deparó grandes novedades, por lo que a los equipos del entorno costero se refiere. 

Lo más relevante fue que Bergantiños y Atlético Cercedense, dos de los equipos que están luchando por hacerse con el título, no pasaron del empate en sus compromisos a domicilio, circunstancia que aprovechó el líder Visantoña para incrementar su ventaja con respecto a ellos. 

El Bergantiños perdió dos puntos en el último minuto del partido jugado en Mesía y que acabó con empate a 2 goles. 

Hugo José empezó adelantando a los locales cuando faltaban pocos minutos para el descanso. 

Pese a ese gol de los denominados psicológicos, los rojillos reaccionaron bien y no tardaron en restablecer la igualada en los primeros minutos de la segunda mitad, gracias a un certero remate de Samuel Porteiro. 

Los visitantes siguieron empujando y fruto de esa iniciativa llegaría el 1-2 a la media hora de la reanudación por medio de Osmir José. 

Cuando parecía que los 3 puntos viajarían para Carballo, llegó el definitivo 2-2 prácticamente en la última jugada del partido en un remate de Esteban.

 También el Atlético Cercedense fue ganando durante muchos minutos en Aranga en donde al final tuvo que conformarse con un punto (3-3).

 No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando se adelantaron los de Cerceda con un gol de David Barbeira. pero a renglón seguido empató Alejandro.

 En el tramo final de la primera parte el propio David Barbeira hizo el segundo de su cuenta y en el 82 de partido Marcos Martínez marcó el 1-3 que parecía dejar el choque visto para sentencia. 

No fue así porque nada más sacar de centro Guillermo recortó distancias para un Aranga que se fue arriba con todo y que seis minutos después colocaba el definitivo 3-3 de nuevo por medio de Guillermo, uno de los triunfadores de la tarde. 

El que no pinchó fue el líder Visantoña que se impuso por 0-2 a un correoso Rodís. Los locales lucharon lo indecible, al punto de que los visitantes solo pudieron sentenciar en el minuto 90. 

También perdió en casa el San Martiño al ser superado por el Carral B por 1-2. 

Yeray y Fabián marcaron para los visitantes y Álex Botana hizo el gol del honor de los de Cerceda. 

En el Grupo I todo continúa como estaba, con el Maravillas líderando con 44 puntos, seguido del Ciudad Jardín con 40 y del Xuventude Laracha con 38. 

Los laracheses sumaron tres nuevos puntos en el campo del Sin Querer, al que derrotaron por 1-3 con goles de Julián, Adrián y Jonathan Lage.

