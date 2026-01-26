Lamas: “Nos pesó la presión por la necesidad de ganar”

El Marino maniató a los jugadores del Bergantiños con una fuerte presión que les impidió desplegar su habitual fútbol combinativo Raúl López Molina

Al Bergantiños definitivamente se le ha atragantado el mes de enero que está a punto de acabar.

En las cuatro jornadas disputadas el equipo solo ha sumado 1 punto de 12 posibles y fue gracias a un empate sin goles ante el Real Ávila.

Los tres partidos restantes se saldaron con otras tantas derrotas, la última el pasado domingo en casa ante el Marino de Luanco (0-1), en el que fue el segundo traspiés en As Eiroas en lo que se lleva de temporada (el otro llegó en la jornada 13 ante el actual líder de la categoría, Oviedo Vetusta).

Los malos resultados de enero han provocado que el equipo se haya caído de los puestos de playoff que ocupaba hasta hace poco.

El cambio de tendencia se explica en buena parte por la falta de gol, que llega además cuando el equipo, que solo lleva un gol en el último mes, acaba de perder a su máximo artillero, Marru.

Al término del choque con el Marino en su comparecencia de prensa, el técnico de los rojillos, Simón Lamas, reconocía abiertamente que “igual tenemos que plantearnos modificar algunas cosas para que el equipo vuelva a ser competitivo. Tenemos que recuperar nuestra mejor versión, lo que pasa por no encajar, producir más en ataque y recuperar también a algún jugador que no está en su mejor momento a nivel de confianza”.

En su resumen del partido relata que todo lo que fue sucediendo sobre el tapete de As Eiroas “fue negativo para nosotros”.

Tirando de autocrítica empieza reconociendo que se equivocó con el cambio táctico que introdujo de inicio al apostar por dos puntas.

“Luego intentamos volver a controlar el partido con la entrada de Meli y Diego y situando a Iago por delante, y ahí fue cuando nos hicieron el gol”.

Más allá de las distintas situaciones que se fueron planteando a lo largo del partido, para él lo que más pesó fue “la excesiva presión por la necesidad de ganar ante un equipo que sabe competir, que maneja muy bien los distintos escenarios de partido y que encaja muy pocos goles”.

Sus elogios del rival van más allá: “A nivel de fútbol es de los mejores equipos del grupo y a nosotros consiguió sacarnos de nuestras casillas en muchos momentos, haciendo que no estuviésemos cómodos ni en la primera ni en la segunda mitad”.

El preparador lucense cree que a los suyos les faltó mantener la calma ante un rival “que sabe hacer muchas cosas, al que le gustan los partidos cerrados y que se maneja bien en campos pequeños como As Eiroas ya que tiene jugadores con experiencia y con mucho talento arriba”.

Sergio Sánchez

El entrenador del Mariño apuntaba en la sala de prensa que el partido enfrentó “a dos equipos que intentan dar sentido a cada acción del juego” y que se desarrolló más o menos como se presuponía.

“El Bergantiños es un equipo que crece mucho con el balón, por eso le insistí a mis jugadores que era clave que no tuviesen posesiones largas para que no nos pudiesen sorprender con balones a la espalda de centrocampistas y defensores”.

El técnico del conjunto asturiano coincidía con su homólogo carballés en indicar que desde el primer momento buscaron, y acabaron consiguiéndolo, que los rojillos no se sintiesen cómodos porque “sus centrocampistas tienen mucha movilidad e interpretan muy bien el juego”.

“También sabíamos que les iba a afectar la baja de Marru por su facilidad para hacer goles, por lo que nos centramos en intentar que a jugadores como Iago o Diego les llegasen los menos balones posibles, sobre todo entre líneas”, finaliza diciendo el entrenador del Marino.