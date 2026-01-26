Mi cuenta

Diario de Ferrol

Máxima igualdad en la parte alta de la tabla de División de Honor y Primera División de veteranos

En la máxima categoría vuelve a mandar el San Ramón en solitario después del traspiés sufrido por el Sporting Zas en Ponteceso

Manuel Froxán Rial
26/01/2026 22:21
Jugadores del San Ramón celebrando un gol
Jugadores del San Ramón celebrando un gol
EC
En las competiciones de fútbol veterano de la Costa la igualdad es máxima en la parte alta tanto de División de Honor como de Primera División a falta de tres meses para el final de ambas competiciones.

En la máxima categoría manda el San Ramón después de que el Zas pinchase esta jornada. 

El equipo sportinguista visitaba a un Ponteceso que, pese a ser antepenúltimo en la tabla, se impuso por 2 goles a 1. 

Para los de la Villa de Pondal marcaron Javier y José Antonio, en tanto que Jaime Mata hizo el gol visitante. 

Del traspiés de los zasenses se aprovechó un San Ramón que gracias a su apurada victoria en el campo del Oza, 0-1, se vuelve a colocar líder en solitario. 

Álex Rodríguez fue el autor del único tanto del partido. 

Otro duelo importante fue el que libraron el San Román y el Cances, otros de los equipos punteros del grupo. 

Al final fueron los laracheses los que se quedaron con los puntos de forma más holgada (4-0) de la inicialmente prevista. 

Diego, Ismael, Mario y Collazo fueron sus goleadores. 

Por el mismo marcador, 0-4, ganó el Dumbría en el campo del Buño.

 

Samuel, David López (2) y Ángel fueron los encargados de materializar la superioridad visitante. 

Con goleada, en este caso por 7-2, también finalizó el Atlético Carballo-Coristanco. 

Muñiz, José Luis, Jonathan e Iván Rojo (2) marcaron para los carballeses y Cristian y Juan Carlos para el Coristanco. 

Por último, el San Lorenzo cayó en su campo por 1-4 ante un Razo que tuvo en David, Docampo y José Ramón a sus goleadores. 

Fuentes hizo el del honor de los de Verdillo. 

La jornada se completó con el Soneira-Castriz, que acabó con 3-1. 

Todas las dianas llegaron en la segunda mitad y fueron obra de Sergio, Daniel y Luis, por parte local, y de Iván por parte visitante.

 Al frente de la tabla está el San Ramón con 36 puntos; el Sp. Zas y el San Román tienen 33; el Atl. Carballo, 27; el Razo, 23; Soneira, 22; Dumbría, 21; Oza, 17; San Lorenzo y Castriz, 16; Ponteceso, 13; Coristanco y Buño, 8.

Marcador en Primera

En Primera División mandan Corme y A Piña, que están empatados a 37 puntos. Los de la villa marinera derrotaron por 4-0 al Leiloio, goles de René (2), Manuel y Juanma. 

Los carballeses, por su parte, se impusieron con apuros al Nantón (3-2) gracias a un doblete de David y a otro tanto de Moisés.

 Martín Varela también marcó por partida doble para los cabaneses. 

La goleada más abultada en este grupo fue el 6-0 que le endosó el Fisterra al colista, el Deportivo Carballo. 

Los autores de los goles fueron José Antonio, Fall, Óscar, Miguel Lestón y José Carlos (2). 

Los restantes marcadores de la jornada fueron estos: Sofán-Soandres, 1-2; Mazaricos-Malpica, 2-3; y Sporting Bértoa-Cabana, 0-3. 

Lideran Corme y A Piña con 37 puntos; el Malpica tiene 34; Cabana, 31; Nantón, 24; Mazaricos, 22; Lieiloio, 19; Soandres, 15; Fisterra y Sofán, 13; Sporting Bértoa, 10; y Deportivo Carballo, 4.

