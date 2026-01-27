Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Bergantiños-Langreo se adelanta a la jornada del sábado

El choque se disputará en el estadio de Ganzábal a partir de las 18 horas

Manuel Froxán Rial
27/01/2026 17:07
Isma Cerro protege un balón en el Bergantiños-Marino del pasado domingo (0-1)
Raúl López Molina
Raúl López Molina
El Bergantiños-Langreo correspondiente a la jornada 21 de Segunda Federación se jugará finalmente el próximo sábado a partir de las 18 horas. 

Los carballeses volvieron este martes a los entrenamientos para empezar a preparar el partido, mientras que sus rivales lo harán el miércoles después de que su entrenador les diese dos días descanso tras el triunfo coseguido en el campo del Rayo Cantabria (1-2).

 El balance de los asturianos en el último mes de competición es de una victoria, la del pasado domingo; una derrota en casa, 0-3 ante un Marino que el domingo también ganó en Carballo; y dos empates, uno en su feudo ante el Fabril (0-0) y otro en el campo del Salamanca (1-1)

