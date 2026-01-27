Mi cuenta

Fabián Suárez Garrido cambia el Bergantiños juvenil por el Malpica

El joven delantero podría debutar el próximo domingo en el campo Vicente Carril de Camariñas ante el Porteño

Manuel Froxán Rial
27/01/2026 17:01
Fabián Suárez con su nueva camiseta
La SCD Malpica viene de anunciar la incorporación de un refuerzo de cara la fase decisiva de la Liga da Costa, en la que los malpicáns están luchando por hacerse con el título. 

El nuevo fichaje es Fabián Suárez Garrido, un delantero muy joven natural de la propia villa marinera y que llega procedente del Bergantiños Juvenil, club en el que se formó. 

La SCD Malpica le da la bienvenida a través de sus redes sociales, en las que habla de “un xogador de presente e de futuro, que vén aportarnos o seu fútbol e os seus goles”.

 El club se declara encantado de que accediese a “fichar polo equipo do seu pobo e agradecémoslle as gañas que demostrou dende o primeiro momento”.

