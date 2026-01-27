Fabián Suárez Garrido cambia el Bergantiños juvenil por el Malpica

Fabián Suárez con su nueva camiseta SCD Malpica

La SCD Malpica viene de anunciar la incorporación de un refuerzo de cara la fase decisiva de la Liga da Costa, en la que los malpicáns están luchando por hacerse con el título.

El nuevo fichaje es Fabián Suárez Garrido, un delantero muy joven natural de la propia villa marinera y que llega procedente del Bergantiños Juvenil, club en el que se formó.

La SCD Malpica le da la bienvenida a través de sus redes sociales, en las que habla de “un xogador de presente e de futuro, que vén aportarnos o seu fútbol e os seus goles”.

El club se declara encantado de que accediese a “fichar polo equipo do seu pobo e agradecémoslle as gañas que demostrou dende o primeiro momento”.