Logros históricos para el SAL

El Club Salvamento Acuático Laracha (sAL) firmó una actuación extraordinaria en un intenso fin de semana de competiciones de la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo.

Los laracheses se proclamaron campeones en categorías infantil y absoluta, y quedaron segundos en cadetes y juveniles, consolidándose así como una de las entidades de referencia del salvamento deportivo gallego.

La III Jornada Infantil Norte se disputó el pasado sábado en Arteixo logrando el SAL un doblete histórico al imponerse tanto en categoría femenina como masculina.

A nivel individual las actuaciones más destacadas corrieron a cargo de Borja Blanco López, oro en 100 metros remolque de maniquí con aletas; Julia Bolón Collazo, oro en la misma prueba y en los 50 metros remolque maniquí; Joel Landeira, primero en 100 metros socorrista y subcampeón en las pruebas de 100 metros remolque; Sabela Paulos García, oro en 100 metros socorrista y doble plata en remolque de maniquí.

El equipo de relevos, por su parte, dominó la prueba de 4x50 relevos socorrista mixto, logrando la primera plaza.

Otras actuaciones destacadas corrieron a cargo de Lucas Chouciño Sotelo, 2º en 59 remolque, 4º en 100 socorrista y 5º en 100 remolque; de Carmen Domínguez Fariña, 4ª en 100 remolque; Izan Rama Pose, 5º en 50 remolque, 6º en 100 socorrista y 7º en remolque; Isaac Mancebo Martínez, 7º en 50 remolque y 8º en 100; Martina Lavandeira, 5ª en 100 socorrista y 50 remolque; y Noa Queijo Couselo, 4ª en 100 socorrista y 50 remolque.

También acabaron en el top-10 Hugo Bello, Noa Parga, Emma Barreiro y Gabriel Gavín.

Categoría absoluta

La III Xornada de la 2ª División Absoluta de la Liga Española de Clubes se disputó también en Arteixo y acabó con el SAL primero tras su dominio tanto en categoría masculina como femenina.

Las actuaciones más sobresalientes corrieron a cargo de Luis Negreira Mariño, 1º en 100 socorrista y en 200 supersocorrista; Noelia Loureiro Serrano, 1ª en 100 socorrista y en 50 remolque maniquí; Gabriela Paulos García, 2ª en 50 socorrista; Iria Barreiro Matos, 2ª en 100 socorrista y 2ª en 200 supersocorrista; Juan Martín Rodríguez Lafuente, 2º en 100 socorrista y en 200 supersocorrista; Borja Díaz García, 4º en 20 supersocorrista; Sofía Mata, 5ª en 100 socorrista; Miguel Salorio, 5º en 100 socorrista; y Martín Pensado, 5º en 100 socorrista.

En relevos el SAL también se impuso en la prueba de 4x50 metros socorrista mixto.

La piscina Carballo Calero fue el escenario escogido para la disputa de la tercera jornada de la Liga Española de Clubes de categorías cadete y juvenil, en la que SAL acabó segundo en la general.

En este caso lo más meritorio en cadetes corrió a cargo de Hugo Ferreño Varela, 1º en 200 supersocorrista y 2º en 100 remolque maniquí con aletas; de Julia Insua Rico, 3ª en 200 supersocorrista y en 100 remolque con aletas; Simón Caamaño Verdía, 3º en 200 supersocorrista y 3º en 100 remolque con aletas.

En relevos el equipo cadete-juvenil fue 1º en 4x25 remolque de maniquí y 1º en 4x50 relevo socorrista mixto.

En juveniles, Sofía Mata López fue 2ª en remolque con aletas y 4ª en 200 supersocorrista; y Shaila Rodríguez logró la plata en 200 supersorrista y acabó 4ª en 100 remolque.

En relevos SAL también ganó la prueba de 4x25 maniquí y fue 2º en 4x25 socorrista mixto.

Ilusión y compromiso

Desde el club felicitan a deportistas y técnicos, a los que también les quiere agradecer su esfuerzo y trabajo constante.

Apuntan también que estos resultados no serían posibles sin la dedicación de la directiva y el apoyo de las familias de los deportistas, “que acompañan, animan, trabajan de forma voluntaria y sostienen este proyecto con compromiso, ilusión y sentido de pertenencia”.

Por último, inciden en que gracias a todos ellos el SAL sigue creciendo “día a día con un proyecto sólido y sostenible, promoviendo valores como la igualdad, la educación de calidad, el trabajo en equipo, la inclusión y la vida saludable. A través del deporte se fomenta una formación integral que va más allá de la competición”.

Estos logros refuerzan la confianza para la fase decisiva de la temporada de piscina.