Sigue el mano a mano entre el Tordoia y el Muxía en Segunda

El derbi del Sampaio de Refoxos entre el Cee y el Dumbría finalizó con empate a 2 goles MARTA

En el Grupo I de Segunda División de Fútbol Femenino continúa el mano a mano entre el Tordoia y el Muxía, a los que separan tan solo 2 puntos en lo más alto de la tabla.

Ambos equipos sacaron adelante sus respectivos compromisos de forma bastante holgada, de forma especial las líderes, que se impusieron por 1-6 en el campo del Eirís.

Algo más de 35 minutos duró la incertidumbre después de que las locales se adelantaran al cuarto de hora. Los goles de Rebeca, Laura y Ana le dieron la vuelta al choque antes del descanso y en la segunda mitad Irena, Lucía y Andrea completaron la goleada.

El Muxía por su parte ganó a la SD San Lázaro por 2-4, con dobletes de Eva Lema y de Barca Toba.

Con goleada, en este caso por 0.7 finalizó también el Órdenes-Bergantiños B. De materializar la superioridad carballesa ante las colistas se encargaron Julia (4), Arancha (2) y Nadia.

El de la rojilla Julia no fue el único poker de la jornada, toda vez que la cormelana Claudia Pérez no quiso ser menos y marcó los cuatro goles que su equipo le endosó al Cultural Maniños, para lo que necesitó tan solo de media hora.

El derbi entre el Cee y el Dumbría finalizó en tablas, 2-2.

Se adelantaron las visitantes a falta de un cuarto de hora para el final con un tanto de Elba Fernández, pero en el 84 y el 87 las ceenses le dieron la vuelta al partido gracias al acierto de Paula Veiga.

En el tiempo añadido Paula Fandiño estableció el empate definitivo en el recinto de Sampaio de Refoxos.

Por último, la Esteirana cayó por un claro 3-0 en el campo de la SCD Milagrosa.

El Tordoia es líder con 45 puntos; el Muxía tiene 43; y el Bergantiños B, 36.

El Corme es quinto con 29 puntos, mientras Dumbría y Cee ocupan las plazas 7ª y 8ª con 27 y 25 puntos.

Nueva derrota del Xallas

Por lo que respecta a la Primera División, el único representante costero, el Xallas, volvió a caer y está cada vez más cerca de los puestos de descenso.

Las xalleiras perdieron por 1-0 en el campo del Orzán, un rival directo en la lucha por la permanencia.

En el Grupo III de Tercera gallega no hubo competición el pasado fin de semana, al igual que ocurrió en Tercera Federación, categoría en la que el próximo fin de semana al Bergantiños le corresponde visitar el campo del Lóstrego pontevedrés.