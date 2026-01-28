Mi cuenta

Buena imagen del Calvo Xiria a pesar de caer ante Seis do Nadal

Las carballesas plantaron cara en todo momento a un equipo superior a nivel físico

Manuel Froxán Rial
28/01/2026 19:40
Ngnipa intenta marcharse de la férrea defensa viguesa
Raúl López Molina
El Calvo Xiria femenino afrontaba uno de los encuentros más exigentes de la temporada al enfrentarse a un Seis do Nadal con jugadoras experimentadas y de gran fortaleza física, que se presentaban como una seria amenaza para las carballesas y que acabaron llevándose el partido (21-24) por pequeños detalles. 

El choque empezó con un Calvo Xiria muy enchufado, especialmente en el plano defensivo. 

Las jóvenes carballesas consiguieron anular durante los primeros minutos la potencia ofensiva del equipo vigués y, a partir de esa solidez atrás, lanzaron rápidos contraataques de segunda oleada hacia la parcela ofensiva. 

Con todo, en el ataque posicional no funcionó tan bien de inicio, costaba imprimir ritmo a la circulación de balón y las acciones de gol llegaban, sobre todo, a través de situaciones de dos contra dos y contadas continuidades. 

A pesar de todo, el dominio inicial fue claramente carballés. Sin embargo, tras varios ajustes ofensivos ordenados por su técnico, las viguesas fueron entrando poco a poco en el encuentro. 

De esta forma, las del Xiria comenzaron a sufrir más a la hora de dar un paso adelante para defender los lanzamientos de 9 metros y las situaciones en las que las rivales buscaban a su pívot. 

En ataque el equipo lograba mover algo mejor el balón, pero seguía siendo muy complicado superar la correosa defensa de las visitantes.

Así, se llegó al descanso con un marcador ajustado y con una mínima desventaja de un gol (11-12). Tras el paso por los vestuarios, la igualdad volvió a ser palpable. 

Ambos equipos ofrecieron un balonmano de buen nivel y mucha intensidad. 

El Xiria continuaba sufriendo con las caídas de las laterales hacia el centro y con los cruces entre laterales, situaciones que obligaban a salir a las defensoras y dejaban espacios peligrosos para la pivote rival. 

En ataque, la segunda parte fue más dinámica: aunque no se lograron encadenar muchas continuidades, cada vez que se hacía aparecían situaciones claras de gol. 

Destacó el buen trabajo de las segundas líneas, mientras las primeras líneas iban generando poco a poco más movimiento y profundidad. 

Al final, todo se decidió por pequeños detalles. Así una serie de errores locales permitieron a las de Coia distanciarse en el marcador. 

Pese a la derrota, buenas sensaciones de un Xiria muy joven que compitió a gran nivel ante un rival con una superioridad física muy evidente y que le obligó a emplearse al cien por cien. 

En los prolegómenos se vivieron momento muy emotivos con el más que merecido homenaje que brindó el club a tres exjugadoras que son todo un referente del equipo femenino: Tamara Pombo, Natalia Solís y Aida Vizcaino.

Un momento del homenaje tributado a Tamara Pombo, Natalia Solís y Aida Vizcaíno
