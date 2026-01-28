La falta de experiencia y el bajón físico explican la derrota final del Calvo Xiria B

Bruno Camino, del Calvo Xiria B, disponiéndose a lanzar a portería Raúl López Molina

El Calvo Xiria B recibía a una escuadra experimentada y que es de las favoritas para luchar por el título.

El partido empezó igualado y con los locales creciendo según pasaban los minutos, destacando por su buena organización defensiva y la eficacia en las transiciones ofensivas.

El reflejo en el marcador fue inmediato, llegando a marcharse de 6 goles (14-8).

La lesión del meta Alejandro Vázquez fue un contratiempo importante, aunque al descanso seguía mandando el Xiria de 4 (14-10).

En la segunda los locales salieron otra vez bien a pista y volvieron a ampliar su renta hasta los 6 goles.

Sin embargo, en los últimos 15 minutos la mayor experiencia coruñesa acabó siendo decisiva.

El bajón físico y la dificultad para gestionar los momentos finales, permitieron al Linea21 remontar y llevarse el partido (26-28).

Ese hundimiento final no resta méritos al gran partido del Calvo Xiria B.