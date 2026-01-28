Manuel Ruibal: “Si ganamos a Roller y Ordes aún puede pasar de todo”

Manu Ruibal en un partido de la presente temporada Raúl López Molina

Partidazo este fin de semana en el Pabellón Carballo Calero, a donde llega el líder del grupo norte de la OK Liga Bronce, un Oviedo Roller que en las quince jornadas que se llevan disputadas solo ha cedido tres empates y una derrota, la que sufrió en la pista del Liceo B en la décima jornada (6-4).

Ahora son los carballeses del Escola Lubiáns los que aspiran a repetir la gesta de los coruñeses y derrotar a un rival que en el partido de la primera vuelta les goleó por 5-1.

“Fue un resultado demasiado abultado. Al descanso ya perdíamos por 4-1 y, aunque en la segunda mitad ellos fueron más conservadores, lo cierto es que no conseguimos meternos de nuevo en el partido”, dice Manuel Ruibal, uno de los capitanes del equipo.

Ese enfrentamiento llegó en la tercera jornada de la primera vuelta, en un momento complicado para el plantel carballés , condenado a empezar a remolque en muchos partidos.

“Los cambios fueron grandes ya que tuvimos que adaptarnos a los conceptos tácticos del nuevo entrenador e incorporamos jugadores nuevos, por lo que se necesitaba tiempo para conocernos e ir ensamblando todas las piezas”, explica Ruibal.

El capitán carballés cree que ha habido una evolución clara en el equipo, visible sobre todo en que “encajamos menos goles, aunque también es cierto que nos queda por mejorar el rendimiento fuera, en donde nuestros resultados siguen siendo bastante ajustados”.

De cara al partido del próximo sábado (20 horas) Ruibal dice ser consciente de que se enfrentan a “un rival muy complicado, que viene de Liga Plata y que cuenta con jugadores de mucha calidad. Tanto técnicamente como de cara al gol, son muy buenos y es indudable que disponen de 4 ó 5 efectivos que son de lo mejor de la categoría por técnica, velocidad y facilidad para el gol”.

Con todo, también tienen sus puntos débiles: “En defensa arriesgan y fallan algo más y dependen también mucho de sI juega o no su primer portero, uno de los pocos zurdos que hay, al que resulta muy difícil poder batir”, sigue analizando un Ruibal que no renuncia a sorprender al líder.

En este sentido, él es de los que piensa que Lubiáns aún tiene mucho que decir. “Quedan todavía once jornadas por delante y tenemos que jugar contra los dos primeros. Si conseguimos ganarles la ventaja que llevan se reducirá bastante y, de lo contrario, tocará centrarse en mantener las distancias con el cuarto clasificado ya que la tercera plaza da derecho a disputar la promoción de ascenso”.

Conscientes de que para rebajar objetivos hay tiempo, ahora mismo el plantel carballés solo piensa en derrotar al Oviedo Roller con la ayuda de su público: “Nuestra afición nunca falla. De media, unas 200 personas nos animan partido tras partido, al punto de que los refuerzos que llegaron esta temporada alucinan con el ambiente que hay en las gradas. Nos falta por jugar en Ordes, en donde parece que la gente también empuja bastante, pero hasta ahora no hemos visto nada que se pueda comparar al público de Carballo”, afirma Ruibal.

El sabado se da por descontado que la afición volverá a responder y a convertirse en el jugador número 6.