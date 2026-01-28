Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Manuel Ruibal: “Si ganamos a Roller y Ordes aún puede pasar de todo”

El capitán del Calvo Escola Lubiáns cree que es posible sorprender al líder del grupo

Manuel Froxán Rial
28/01/2026 19:47
Manu Ruibal en un partido de la presente temporada
Manu Ruibal en un partido de la presente temporada
Raúl López Molina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Partidazo este fin de semana en el Pabellón Carballo Calero, a donde llega el líder del grupo norte de la OK Liga Bronce, un Oviedo Roller que en las quince jornadas que se llevan disputadas solo ha cedido tres empates y una derrota, la que sufrió en la pista del Liceo B en la décima jornada (6-4). 

Ahora son los carballeses del Escola Lubiáns los que aspiran a repetir la gesta de los coruñeses y derrotar a un rival que en el partido de la primera vuelta les goleó por 5-1. 

“Fue un resultado demasiado abultado. Al descanso ya perdíamos por 4-1 y, aunque en la segunda mitad ellos fueron más conservadores, lo cierto es que no conseguimos meternos de nuevo en el partido”, dice Manuel Ruibal, uno de los capitanes del equipo. 

Ese enfrentamiento llegó en la tercera jornada de la primera vuelta, en un momento complicado para el plantel carballés , condenado a empezar a remolque en muchos partidos. 

“Los cambios fueron grandes ya que tuvimos que adaptarnos a los conceptos tácticos del nuevo entrenador e incorporamos jugadores nuevos, por lo que se necesitaba tiempo para conocernos e ir ensamblando todas las piezas”, explica Ruibal. 

El capitán carballés cree que ha habido una evolución clara en el equipo, visible sobre todo en que “encajamos menos goles, aunque también es cierto que nos queda por mejorar el rendimiento fuera, en donde nuestros resultados siguen siendo bastante ajustados”. 

De cara al partido del próximo sábado (20 horas) Ruibal dice ser consciente de que se enfrentan a “un rival muy complicado, que viene de Liga Plata y que cuenta con jugadores de mucha calidad. Tanto técnicamente como de cara al gol, son muy buenos y es indudable que disponen de 4 ó 5 efectivos que son de lo mejor de la categoría por técnica, velocidad y facilidad para el gol”. 

Con todo, también tienen sus puntos débiles: “En defensa arriesgan y fallan algo más y dependen también mucho de sI juega o no su primer portero, uno de los pocos zurdos que hay, al que resulta muy difícil poder batir”, sigue analizando un Ruibal que no renuncia a sorprender al líder. 

En este sentido, él es de los que piensa que Lubiáns aún tiene mucho que decir. “Quedan todavía once jornadas por delante y tenemos que jugar contra los dos primeros. Si conseguimos ganarles la ventaja que llevan se reducirá bastante y, de lo contrario, tocará centrarse en mantener las distancias con el cuarto clasificado ya que la tercera plaza da derecho a disputar la promoción de ascenso”. 

Conscientes de que para rebajar objetivos hay tiempo, ahora mismo el plantel carballés solo piensa en derrotar al Oviedo Roller con la ayuda de su público: “Nuestra afición nunca falla. De media, unas 200 personas nos animan partido tras partido, al punto de que los refuerzos que llegaron esta temporada alucinan con el ambiente que hay en las gradas. Nos falta por jugar en Ordes, en donde parece que la gente también empuja bastante, pero hasta ahora no hemos visto nada que se pueda comparar al público de Carballo”, afirma Ruibal. 

El sabado se da por descontado que la afición volverá a responder y a convertirse en el jugador número 6.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada

Coristanco analiza el sector lácteo
Redacción
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción