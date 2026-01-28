Tres medallas en el Nacional de Girona para los deportista de Taekwondo Carballo

Los representantes de Taekwondo Carballo en la cita deportiva celebrada en Girona

El pasado fin de semana se disputó en la localidad catalana de Girona el Campeonato de España de Taekwondo ITF, competición que reunió a más de 500 deportistas de todo el país.

Entre esos participantes figuraban cuatro miembros del Club Taekwon-do ITF Carballo. Manuel Carracedo, Jorge Gago y Manuel Carracedo acudieron como competidores, en tanto que Pastor Carracedo y el propio Manuel Carrecedo ejercieron labores de arbitraje durante el campeonato.

Los resultados finales fueron muy positivos para la entidad carballesa, que acabó cosechando un total de tres medallas, dos de plata y una de bronce.

Fue Manuel Carracedo el que subió por dos veces al segundo escalón del podio.

La primera lo hizo para recoger la medalla de plata en combate en la categoría de 81-87 kilos y, la segunda, fue por su condición de subcampeón en la modalidad de técnicos especiales.

Por su parte, Jorge Gago se colgó la medalla de bronce en combate de 69-75 kilos.

Manuel Riveiro rozó el podio, finalizando en una meritoria cuarta posición tras caer ante el posterior campeón.

La expedición ya está en Carballo con motivación renovada.