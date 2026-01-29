El IX Trail da Filloa ya está aquí

El aquaplaning volverá a ser uno de los múltiples atractivos del trail Raúl López Molina

El tren de borrascas que está afectando a la península hizo que los dirigentes de la Asociación Deportiva Monte Brondo no descartaran la posibilidad de tener que aplazar la edición de este año del Trail da Filloa, aunque finalmente se optó por mantener la fecha inicialmente prevista, este domingo día 1 de febrero.

La ligera y efímera mejoría meteorológica que se espera a partir de mañana llevó a la organización, entre la que también figura el Concello de Zas, a no adoptar decisiones drásticas, si bien desde la entidad anuncian que por cuestiones de seguridad y comodidad de los participantes, se ven obligados a realizar algunos cambios.

Así, las salidas de las distintas pruebas se van a trasladar de la Praza do Concello al pabellón polideportivo de Zas.

Desde sus inmediaciones, concretamente del entorno del CPI zasense también saldrá el autobús que llevará a los participantes en la Andaina larga a la línea de salida, situada como siempre en el inicio de la Ruta da Auga.

Otro modificación será que las salidas de los trails serán neutralizadas en los primeros 800 metros, de tal forma que a partir de la Praza do Concello cada corredor ya podrá coger su propio ritmo.

También se han efectuado pequeñas variaciones de recorrido debido a que algunas zonas están impracticables por la gran cantidad de lluvia caída en los últimos días.

De todos estos cambios y otros que puedan surgir a última hora, los participantes recibirán cumplida información por correo electrónico.

Desde la organización recuerdan que todas las personas inscritas en las distintas distancias del trail están obligadas a llevar teléfono móvil cargado, agua, provisión de alimentos, zapatillas de montaña y una manta térmica. No hacerlo puede implicar la descalificación.

El material obligatorio no rige para las andainas, si bien se recomienda acudir con calzado adecuado y teléfono móvil para que se pueda avisar de cualquier imprevisto.

Las entidades organizadoras– la AD Monte Brondo y el Concello de Zas– ofrecerán a los participantes los servicios habituales, empezando por el de guardarropa, con recogida en las salidas de las pruebas y devolución en la meta; guardería gratuita, siempre que se reserve con antelación; duchas, ubicadas tanto en el polideportivo como en el campo de fútbol San Andrés; avituallamiento en distintos puntos del recorrido como en la línea de meta; degustación de filloas, acompañadas de caldo y chorizos, para ayudar a reponer fuerzas.

Tampoco faltará este año el “aquaplanning” para los valientes que se quieran deslizar monte abajo.

Todos los inscritos dispondrán de seguro de accidentes y asistencia sanitaria.

En lo tocante a los dorsales, se podrán empezar a recoger mañana en horario de 19.00 a 22.00 en el restaurante Tívoli de Zas, y el propio día del trail en el pabellón polideportivo.

El domingo los primeros en salir, a las 9.00 horas, serán los participantes en el Trail Longo que deberán completar 24 kilómetros con 1.500 metros de desnivel positivo, empezando en O Castro, subida al Monte Brondo, Monte Peón, nueva subida al Brondo, Carballeira das Edreiras, Alto do Monte, prueba de cuerdas y continuar por el cortafuegos de Rial, San Roque, Pico de Meda, bajada por Teixidón y Zas.

La salida al Trail Curto (18 kilómetros y 900 metros de desnivel) se dará a las 9.45 para afrontar una primera parte del recorrido que coincide con el del largo.

Los apuntados en el Trailiño (13 kilómetros), saldrán a las 10.30.

En la Andaina Longa de 20 kilómetros este año también habrá cambios, toda vez que comenzará en el inicio de la Ruta da Auga (9.30 horas).

Para trasladar a los participantes al punto de salida se dispone un servicio de autobús que partirá de la explanada del centro socio-cultural. El último viaje saldrá a las 9.05 horas.

La Andaina Curta contará con una distancia de 12 kilómetros.