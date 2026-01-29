“No le podía decir que no al Castriz porque tengo allí muchos amigos”

Jose Barca (3º por la izquierda abajo) festeja con sus jugadores el triunfo del Castriz ante el Club do Mar | SD Castriz

El carballés Jose Barca es el escogido por la directiva del Castriz para tratar de salvar al equipo, que atraviesa una delicada situación ocupando puestos de descenso en el Grupo II de Primera Futgal.

El técnico vuelve de esta forma a los banquillos tras su etapa de cuatro años en la SD Sofán, de donde pasó a ejercer labores de coordinación en las Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz, funciones que ahora compatibilizará con la dirección del Castriz.

Su llegada al banquillo del conjunto xalleiro no ha podido ser más esperanzadora, con debut con victoria en casa (1-0) ante el potente Club do Mar de Caión y una igualada (2-2) a domicilio frente a un rival directo como el Tordoia.

El próximo domingo a él y a su equipo les toca visitar el campo del Arzúa, segundo clasificado del grupo y, junto al Bertamiráns, máximo favorito para el título.

El choque supone una buena ocasión para poner a prueba la recuperación del equipo de Santa Comba.

¿Qué fue lo que le llevó a aceptar la propuesta del Castriz?

En realidad, mi idea era no entrenar esta temporada pero hubo toda una serie de condicionantes que hicieron que no pudiese rechazar la propuesta de la directiva del Castriz. Una de ellas es mi amistad con el anterior entrenador, Miguel Chouza, que para mi hizo un gran trabajo. También pesó el conocer a muchos de los jugadores, que estaban pasando momentos delicados. Por último, aunque de eso hace ya bastante tiempo, está el hecho de que yo también jugué con el Castriz en 1ª Autonómica, época de la que guardo muy buenos recuerdos y en la que hice muchas amistades en un equipo que es como una familia.

¿Había visto jugar al equipo esta temporada?

La verdad es que no, aunque vi vídeos y también conozco a casi todos los jugadores. Creo que hay una muy buena mezcla de veteranía y juventud y mimbres más que suficientes para sacar el equipo a flote. Sus comienzos no han podido ser más esperanzadores.

¿Cuáles han sido los principales cambios introducidos?.

Es indudable que cada uno tenemos nuestro propio librillo. A mi siempre me gustó construir a los equipos desde la defensa, tratando de que recibiesen pocos goles. En Castriz, apoyándome en la calidad que tenemos tanto atrás como en la delantera, estoy incidiendo en ese apartado y en trabajar la estrategia, algo que puede ser muy importante en un campo de reducidas dimensiones como el de San Pedro. Después, a la hora de los planteamientos, busco potenciar nuestras virtudes y nuestro modelo de juego, pero también trato de tener en cuenta las potencialidades del rival.

Supongo que por su cabeza solo pasa que el equipo va a salvarse...

Estoy plenamente convencido de ello aunque soy consciente de que vamos a tener que esforzarnos y trabajar mucho. Ahora mismo estamos a un punto de los puestos de salvación que marca el Bastavales, pero no podemos olvidarnos del peligro de los arrastres, por lo que hay que intentar quedar lo más arriba posible. Soy optimista porque queda prácticamente toda la segunda vuelta por delante para trabajar y porque conozco perfectamente la calidad de mis jugadores, aunque es indudable que tenemos una plantilla corta de tan solo 18 o 19 jugadores y que, por encima, estamos teniendo problemas de lesiones, sin olvidar que aquí no hay juveniles de los que tirar.

No descarta entonces la llegada de refuerzos...

Estamos en ello, aunque no resulta fácil a estas alturas de la temporada. Lo necesitamos no solo para completar las convocatorias sino también para fomentar la competitividad dentro del propio plantel. Además, no hay que olvidar que estamos inmersos en dos competiciones. El 13 de febrero afrontamos el derbi de cuartos de final de la Copa da Costa ante el Xallas, que va a sr una auténtica fiesta.

¿Qué me puede decir del Arzúa, su próximo rival?

Que es un equipazo que cuenta con una plantilla diseñada para volver a encontrarse en Preferente. Es, sin duda, de lo mejor de la categoría y cuenta con un campo de grandes dimensiones en el que la profundidad de plantilla es muy importante

¿A qué se debe que casi todos los equipos de la Costa que militan en Primera, salvo el Muxía, ocupen la parte baja de la clasificación. ¿Ha bajado el nivel?

Al contrario, es una liga en la que en los últimos años ha ido subiendo el nivel. Esta temporada está muy igualada, y cualquiera le puede ganar a cualquiera y muchos partidos se deciden por detalles. Sin ir más lejos, hace quince días el Camariñas ganó en el campo del líder Bertamiráns, que la pasada jornada no fue capaz de imponerse en el campo del entonces colista, la Esteirana”