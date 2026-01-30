Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Basket Xiria recibe al Rosalía sin Curtis Larousse, pero con Carlos Varela

A los carballeses solo les vale la victoria si quieren seguir peleando por la primera plaza

Manuel Froxán Rial
30/01/2026 21:44
Una jugada del Basket Xiria-Reino de León
Una jugada del Basket Xiria-Reino de León
Raúl López
El Calvo Basket Xiria y el Ulla Oil Rosalía se ven las caras esta tarde (17.15 horas) en partido correspondiente a la tercera jornada de la segunda vuelta de la OK Liga Bronce. 

El equipo carballés solo piensa en ganar para seguir en la lucha por la primera plaza de un grupo norte que está de los más igualado, tanto por arriba como por abajo. 

Los de Héctor Méndez demostraron el pasado fin de semana en Ourense que hay vida después de Curtis Larousse, pivot que ha fichado por un equipo catalán. 

Ante el Bosco Salesianos el plantel respondió a la perfección y acabó llevándose un triunfo inapelable (71-99) después de una muy buena actuación coral, con el base Carlos Varela como auténtico motor del equipo.

En esa línea tratarán de seguir esta tarde los verdiblancos, que además contarán con el apoyo de su afición. 

En la primera vuelta ya se impusieron los carballeses por 75-81, aunque el conjunto compostelano es un rival difícil que ha ganado a equipos como el CB Navia o el Sigaltec de Vilagarcía que, a su vez, fueron dos de los tres únicos equipo que lograron derrotar al Basket Xiria en lo que va de competición. 

El Rosalía es además especialista en gestionar finales apretados, por lo que los locales deberán abrir brecha cuanto antes en el marcado

