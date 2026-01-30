Mi cuenta

El Bergan quiere recuperar en Langreo sus señas de identidad

Los carballeses después de su “enero negro” se miden a un equipo asturiano que está reaccionando tras la llegada al banquillo de Manel Menéndez

Manuel Froxán Rial
30/01/2026 21:42
Los carballeses quieren resarcirse de la última derrota en casa ante el Marino de Luanco
Raúl López Molina
El Langreo-Bergantiños que se juega este sábado (18.00 horas) en el Estadio Nuevo Ganzábal pone frente a frente a dos equipos necesitados de puntos, aunque por objetivos distintos. 

Los asturianos están en puestos de descenso directo, mientras que los carballeses han completado un "enero negro” en el que solo han podido sumar un empate de doce puntos posibles. 

La mala situación en la tabla ha llevado a la directiva del Langreo a apostar por un cambio en el banquillo, al que a mediados de enero llegó Manel Menéndez, además de refuerzos como el delantero Sergio Neira.

 El cambio ha devuelto la ilusión al conjunto que viene de empatar en casa ante el líder Fabril y ganar fuera al Rayo Cantabria. 

El Bergantiños por su parte, quiere reencontrarse a si mismo y recuperar las sensaciones de la primera vuelta, que le llevaron a situarse en puestos de playoff. 

“Es un partido en el que buscaremos volver a nuestra mejor versión. La semana en este sentido ha sido muy buena. Todos los jugadores han dado un paso importante en ese sentido y estoy convencido de que vamos a hacer un muy buen partido en el Nuevo Ganzábal”, declara Simón Lamas. 

El entrenador del conjunto carballés apunta asimismo que “vamos a un campo complicado para medirnos a un equipo que ha mejorado mucho en cuanto a resultados con el cambio de entrenador. Además, se están jugando la vida delante de su gente y van a darlo todo sobre el campo, por lo que tendremos que igualar ese nivel de activación”. 

El técnico advierte además de que tendrán que estar muy atentos a las transiciones y al juego directo del Langreo, del que destaca la velocidad de su refuerzo Sergio Neira y la calidad de jugadores como René, Juan López, Pablo Pérez y Álex Menéndez, además de señalar que están recuperando su solidez defensiva. 

Con todo, tiene claro que “si nosotros estamos bien, somos un rival complicado para cualquiera. Queremos volver a ser un Bergantiños difícil, atrevido, dominador y que sale siempre a ganar”, concluye Lamas

