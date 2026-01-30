El Calvo Escola Lubiáns quiere frenar al Oviedo Roller, líder de la categoría

Buena parte de las posibilidades de triunfo del Lubiáns pasan por el acierto de su goleador, Álex Pérez Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns-Oviedo Roller que se juega este sábado a partir de las 20 horas en el Pabellón Carballo Calero de Carballo es, sin duda, el partido de la jornada en el Grupo Norte de la OK Liga Bronce.

El duelo de altos vuelos entre ovetenses y carballeses enfrenta a primer y tercer clasificados en la tabla, y aunque el líder tiene una cómoda ventaja de 7 puntos sobre su rival, en las filas carballesas hay confianza en derrotar a un equipo que la pasada temporada militaba en OK Plata.

Los visitantes solo han cedido un empate (en la pista del AC Ordes, segundo clasificado) y una derrota (la sufrida en la jornada 10 en la pista del Liceo B).

Es un equipo que destaca sobre todo por su potencial ofensivo, al punto de que en las quince jornadas que van disputadas llevan anotados 104 goles, con alguna que otra goleada muy abultada como el 0-12 que le endosaron recientemente al Santutxu o el 13-3 logrado ante el Urdaneta.

Si quieren sorprender al líder los carballeses deberán tener mucho cuidado con las pérdidas de bola y controlar de cerca a unos jugadores que destacan por su calidad técnica y su velocidad.

El balance momentáneo del Escola Lubiáns también es más que respetable toda vez en lo que va de competición en su pista solo han cedido un empate (ante el Ordes) y sus restantes partidos se cuentan por victorias.

Las dos derrotas que llevan encajadas fueron lejos del Carballo Calero y una de ellas llegó precisamente en la pista del Oviedo Roller (5-1).

Entonces el equipo todavía estaba en fase de adaptación al nuevo técnico y a los refuerzos que acababan de llegar, por lo que se espera que la de este sábado sea otra historia.