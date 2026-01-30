Mi cuenta

Deportes

El Calvo Xiria pretende que el Gáldar pague los platos rotos de Tacoronte

En 1ª Autonómica los equipos carballeses tienen duelos difíciles

Manuel Froxán Rial
30/01/2026 21:51
El Xiria aspira a repetir el buen partido realizado ante el Ribeiro
El Xiria aspira a repetir el buen partido realizado ante el Ribeiro
Raúl López Molina
Después del tropiezo sufrido en Tacoronte (32-28), el Calvo Xiria retorna este sábado al Vila de Noia, en donde recibe a partir de las 20 horas a otro equipo de las islas, el Gáldar Gran Canaria. 

Los carballeses quieren volver a la senda del triunfo y hacer valer la condición de fortín de su pista, en donde recientemente mostraron su solvencia imponiéndose al Ribeiro. 

Para los de Adrián Dubra el partido supone una oportunidad de oro para resarcirse de la derrota de la primera vuelta (33-24) y demostrar la evolución de un bloque que combina veteranía y juventud. 

El Gáldar, por su parte, llega a Galicia tras demostrar una gran capacidad realizadora ante el Culleredo. 

El equipo canario destaca por un juego rápido y una defensa presionante que obliga a los rivales a mantener una concentración máxima. 

La clave para el Xiria radicará en imponer un ritmo alto pero controlado, minimizando las pérdidas para evitar las transiciones rápidas del rival y manteniendo una defensa sólida que permita ajustar el marcador desde el inicio. 

Con el apoyo incondicional de la afición carballesa se espera en partido de poder a poder en el que el acierto en el juego posicional y el control de las emociones decidirán. 

1ª Autonómica Femenina

El Calxo Xiria femenino, por su parte, afronta este domingo (18.15 horas) uno de sus desplazamientos más complicados por cuanto visita la pista del AD Carballlal.

Las carballesas viajan a Vigo con la intención de resarcirse de la derrota ante el Seis do Nadal (21-24) luego de un partido tremendamente competido. 

En frente tendrán a uno de los equipos más potentes de 1ª Autonómica que encadena varias victorias consecutivas de gran solvencia. 

Las viguesas destacan por su solidez defensiva y una gran capacidad para castigar cualquier error en el juego posicional del rival con transiciones vertiginosas. 

Con un bloque muy compensado y la ventaja de jugar en su propia pista, es un equipo que exige la máxima concentración por parte de cualquier rival. 

A esas virtudes, el Calvo Xiria opondrá su gran capacidad de lucha y la evolución mostrada en esta segunda vuelta. 

Su objetivo será minimizar las pérdidas y mantener la intensidad defensiva que les permita llegar al final con opciones.

Calvo Xiria B

Por su parte, el Calvo Xiria B juega este sábado (18.00 horas) en el pabellón de A Seca ante el Poio Artai. 

El equipo carballés llega a esta cita con ganas de demostrar su mejoría tras un fin de semana intenso en el que, a pesar de caer ante el Linea21 (26-28), mostró un nivel competitivo muy alto que confirma la evolución del grupo. 

El Poio Artai se presenta como un rival temible, especialmente en su propia pista, donde se mantiene intratable y con marcadores altos. 

El conjunto pontevedrés, que ya se llevó los puntos de Carballo en la primera vuelta (25-31), llega tras una racha impecable de resultados y en lo más alto de la clasificación. 

Es un plantel de gran envergadura física y mucha veteranía, capaz de castigar cualquier error en juego posicional para salir al contraataque con mucha velocidad. 

La clave para los carballeses radicará en mantener la intensidad defensiva, la calma en la circulación y en lograr imponer el tempo del partido

