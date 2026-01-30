Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Embutidos Pajariel de Ponferrada visita al Laracha

Las locales quieren desquitarse de la derrota que sufrieron en Ponferrada en la primera vuelta

Manuel Froxán Rial
30/01/2026 21:47
Una acción del Baloncesto Laracha-Basquet Coruña
Una acción del Baloncesto Laracha-Basquet Coruña
Raúl  López Molina
El Club Baloncesto Laracha afronta esta tarde un nuevo compromiso de Primera División Nacional. 

Las larachesas reciben a partir de las 18.30 horas en el pabellón a las ponferradinas del Embutidos Pajariel 6.25. 

Se trata de un enfrentamiento entre rivales directos en la tabla clasificatoria. 

El plantel que entrena Sito Cabado ocupa ahora mismo la décima posición, mientras que las visitantes son octavas, por lo que para las de casa el objetivo es ganar para continuar escalando posiciones en la tabla. 

Derrota en la ida En el encuentro de la primera vuelta se impusieron las ponferradinas por 57-39, pero las jugadoras de Sito Cabada han ido a más con el paso de las jornadas en una categoría en la son debutantes.

La evolución experimentada y el apoyo incondicional de su afición desde las gradas, son factores que juegan a favor de las larachesas que, de ganar, sumarían su cuarto triunfo en la liga.

