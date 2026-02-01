Aire para el Paiosaco y sendas derrotas para Sofán y Dumbría

Paiosaco-O Val Raúl López

La pelea por evitar el descenso se recrudece en el grupo 1 de Preferente, con el Dumbría cayendo a la zona roja tras perder en el campo del Pol. Por su parte, el Paiosaco toma aire y es onceavo a tres puntos de distancia del descenso directo. Órdenes, San Tirso y Betanzos siguen en playoff, zona en la que el Sofán pelea por entrar, pero perdió en casa con el Lalín.

Paiosaco-O Val (3-0) Los verdiblancos tomaron ventaja en una primera mitad igualada y sentenciaron en una segunda que dominaron claramente tras recibir un gran susto. Amor, por partida doble, y el canterano Noel permiten al equipo tomar aire y mantener el descenso a tres puntos de distancia.

Sofán-Lalín (0-1) Los carablleses cedieron ante el líder y no pudieron superar al Betanzos. La segunda mitad fue buena, pero faltó acierto y el colegiado no seáló un penalti sobre Joel que reclamaron con ahínco.

Pol-Dumbría (2-0) El Dumbría cae a la zona de descenso directo tras perder en su visita al campo del Pol, en un duelo entre equipos necesitados. Cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos, los dos goles locales llegaban en la recta final.