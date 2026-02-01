Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Aire para el Paiosaco y sendas derrotas para Sofán y Dumbría

El conjunto verdiblanco se impuso 3-0 a O Val, en tanto que los de O Conco se meten en puestos de descenso directo y los carballeses siguen luchando por el playoff

Redacción
01/02/2026 23:54
Paiosaco-O Val
Paiosaco-O Val
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La pelea por evitar el descenso se recrudece en el grupo 1 de Preferente, con el Dumbría cayendo a la zona roja tras perder en el campo del Pol. Por su parte, el Paiosaco toma aire y es onceavo a tres puntos de distancia del descenso directo. Órdenes, San Tirso y Betanzos siguen en playoff, zona en la que el Sofán pelea por entrar, pero perdió en casa con el Lalín. 

Paiosaco-O Val (3-0) Los verdiblancos tomaron ventaja en una primera mitad igualada y sentenciaron en una segunda que dominaron claramente tras recibir un gran susto. Amor, por partida doble, y el canterano Noel permiten al equipo tomar aire y mantener el descenso a tres puntos de distancia. 

Sofán-Lalín (0-1) Los carablleses cedieron ante el líder y no pudieron superar al Betanzos. La segunda mitad fue buena, pero faltó acierto y el colegiado no seáló un penalti sobre Joel que reclamaron con ahínco. 

Pol-Dumbría (2-0) El Dumbría cae a la zona de descenso directo tras perder en su visita al campo del Pol, en un duelo entre equipos necesitados. Cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos, los dos goles locales llegaban en la recta final. 

Sofán-Lalín
Sofán-Lalín
Raúl López
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Trail da Filloa de Zas

El Trail da Filloa de Zas cosecha un nuevo éxito
Rosa Balsa Silveira
Peregrinaje por la paz, con salida este domingo en Fisterra

Fisterra, punto de partida de la marcha mundial por la paz
Redacción
Tráfico Laracha

Los socialistas denuncian el "caos" y la "inseguridad" en el entorno del colegio larachés
Redacción
Rubén Lorenzo y Carmen Pomar

El PP afirma que el Concello de Carballo ahorrará 1,3 millones de euros al aumentar la Xunta su aportación al SAF
Redacción