Deportes

Darío pone fin en Langreo a la mala racha del Bergan

Los carballeses marcaron en la primera parte y en la segunda les tocó sufrir y resistir

Redacción
01/02/2026 00:13
Langreo-Bergan
Langreo-Bergan
David Gato
El Bergantiños se reencontró con la victoria cuatro jornadas después. Lo hizo ante el Langreo (0-1) en un choque que decidió Darío Germil y en el que los carballeses debieron resistir durante una muy sufrida segunda mitad.

Con solo 17 hombres en la convocatoria, Simón Lamas dispuso un once con dos novedades respecto a la derrota de la semana pasada ante el Marino de Luanco: Keko y Meli entraron en lugar de Nacho Pastor y Tass. En la primera mitad tuvo algo más de llegada el Bergan y lo aprovechó con un gol de Darío a pase de Iago Novo. El tercero de la temporada en Liga para el exfabrilista. 

Con el resultado a favor, la segunda mitad fue muy sufrida para el Bergan ante un Langreo que parece otro desde la llegada de Manel Menéndez al banquillo, quien se estrenó hace tres jornadas ante el Fabril. No lo cerró a la contra y tuvo que resistir ante las múltiples llegadas. En la próxima jornada, el Bergantiños visita Astorga. 

