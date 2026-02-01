El Trail da Filloa de Zas cosecha un nuevo éxito

Los participantes durante uno de los descenso Raúl López

La novena edición del Trail da Filloa de Zas cosechó este domingo un gran éxito con más de un millar de participantes en la diferentes pruebas. La cita, organizada por la AD Monte Brondo, no defraudó, con zona de cuerdas, atravesar el río, subidas, descensos y mucho esfuerzo en un terreno con barro tras las intensas lluvias de los pasados días.

Gran parte de los participantes disfrutaron de las andainas larga y corta a través de los montes y caminos de Zas. En cuanto al trail largo, de 24 kilómetros, el triunfo fue para Roberto García González, de Tribu Trail, con un tiempo de dos horas, 26 minutos y 21 segundos. El segundo puesto fue para Diego Míguez Álvarez (2:32.45) y en tercer lugar quedó Jorge Rente López (2:34.34). En la categoría femenina se impuso Banessa Atán Rodríguez (3:24.34), seguida de Patricia Lope Lires (3:24.42) y Kenia Estrada (3:27.43).

Roberto García, ganador del trail largo Raúl López

En el trail corto, de 18 kilómetros, se impuso Rubén Insua, de la AD Olimpia, con 1:35.21. Le acompañaron en el podio Sergio García Rodríguez (1:45.21) y Daniel Buño Ares (1:47.58). En la categoría femenina ganó Apolonia Bermúdez Canosa (2:16.35), seguida de Yulia Bikhinska (2:17.39) y Mayte Vázquez (2:22.04).

Finalmente, en el trailiño, de 13 kilómetros, el ganador fue Tony Núñez Muñiz (1:19.09), seguido de Efrén Capelo Vieites (1:20.46) y Esteban Sendón Rodríguez (1:21.18). En la categoría femenina la vencedora fue Monse Solís Caamaño, de la AD Monte Brondo, con un crono de 1:37.51, seguida de Laura Felisa López (1:45.56) y María Tajes Martínez (1:47.16).