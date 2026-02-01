Homenaje a Fran Gómez Pallas

Ramilo, Raña, David Pérez, Fran Gómez, Daniel Barreiro, Miguel Puertas, Marco Pombo y Penido Raúl López

El piloto carballés Fran Gómez Pallas (Caracas, 1969), flamante campeón del Dakar Rally en la categoría Mission 1000 de motos eléctricas, recibió este sábado un merecido homenaje en su tierra. En una concurrida recepción organizada por el Concello carballés, Gómez Pallas estuvo acompañado de amigos, autoridades locales, compañeros y campeones de la talla de Iván Raña, Ricardo Ramilo y Luis Penido. Tampoco quiso perderse el homenaje la madre del piloto, que es su mayor fan.

El concejal de Deportes, Daniel Barreiro, fue el anfitrión ante la ausencia del alcalde, Daniel Pérez, debido a la emergencia en el Monte Neme. El acto comenzó con la firma en Libro de Honor del Concello por parte de Fran Gómez; David Pérez, jefe de su equipo, el Team Dakar Galicia; el también carballés Marco Pombo, fotógrafo del equipo en Arabia Saudí; y el piloto granadino Miguel Puertas, compañero de equipo en el Dakar junto a Esther Merino, quien no pudo acudir. El Concello regaló a cada miembro del equipo una placa de cristal con el nombre de Carballo. Por su parte, el Team Dakar Galicia regaló al Concello una fotografía firmada y un mono del equipo.

El salón de plenos acogió el acto de homenaje, que comenzó con la proyección de un vídeo de Marco Pombo sobre la experiencia en el Dakar. Fran Gómez tomó luego la palabra, para hablar de cómo fue la experiencia en su noveno Dakar. “Eramos un equipo modesto, pero ao final, con moito esforzo, conseguín a victoria grazas tamén aos meus compañeiros, Miguel Puertas e Esther Merino”, señaló el piloto, quien también tuvo palabras de agradecimiento para el director de equipo, para Marco Pombo y para los mecánicos, así como para los tres campeones que le acompañaron -Raña, Penido y Ramilo–. “Empezamos bastante mal polos problemas de navegación dos aparatos, pero día a día fomos arañando. A verdade é que o empuxe de Carballo nas redes sociais deunos moita motivación”, confesó Pallas.

Marco Pombo también habló de la experiencia vital que supuso su presencia en Arabia Saudí. “Aprendín moitísimo do que significa o Dakar”, afirmó. David Pérez, por su parte, se mostró orgulloso de lo conseguido. “Este año se consiguió el objetivo de llegar con todas las motos y con el máximo del liderato de Fran”, valoró.

Por su parte, Miguel Puertas quiso poner en valor el mérito de ganar un Dakar, una competición en la que ha participado muchas veces. “El Dakar es la prueba más importante del mundo del raid. Hay mucha gente que se gasta mucho dinero por llegar allí y equipos que trabajan todo el año por intentar ganar, algo que muy poca gente consigue”, indicó. Por eso, señaló que lo conseguido por Fran es “algo muy importante, que ocurre muy pocas veces en la vida”. “Me llevo como experiencia la gran acogida y el reconocimiento de toda la gente gallega y de Carballo que ha seguido al equipo”, añadió.