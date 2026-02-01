Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Partidazo y victoria para el Lubiáns ante el líder

Los carballeses recortan distancias con las dos primeras plazas al aprovechar también la derrota del Ordes

Rosa Balsa Silveira
01/02/2026 00:19
Lubiáns-Oviedo Roller
Gorka celebra el tanto de la victoria
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Partidazo el disputado este sábado en el pabellón Carballo Calero entre el Lubiáns y el líder, el Oviedo Roller, con remontada por parte de ambos equipos y triunfo final de los carballeses por 5-4. 

Encuentro igualado y muy disputado que da tres puntos muy importantes a los locales, que se mantienen en la tercera plaza recortando distancias con los de arriba. Con 36 puntos, el Lubiáns se pone a cuatro de distancia del líder y a tres del Ordes, que también cayó derrotado en la pista del Rochapea. 

El capitán del Lubiáns, Manuel Ruibal, ya avisaba esta semana de que podían ganar al líder y el equipo lo demostró con un gran juego y personalidad, llevado en volandas por la afición. 

Comenzaban muy bien las cosas para los de Ramón Canalda, que se ponían 2-0 con sendos tantos de Álvaro –nada más comenzar– y Chipi. El Oviedo recortaba distancias a tres minutos para el descanso por medio de Rodrigo Ramos. 

Tras el paso por vestuarios, el Lubiáns anotaba el 3-1, obra de Manu Ruibal. En ese momento se produjo la reacción del líder, que le daba la vuelta al marcador (3-4). 

En menos de dos minutos, los visitantes empataban con goles de César y Pelayo Aspra y poco después tomaban el mando en el marcador con un tanto de Jorge Fernández. Fueron los momentos más complicados para el Lubiáns, que supo aguantar la presión y sobreponerse a la situación. Los locales desaprovecharon la primera ocasión para empatar, con un penalti que no pudo transformar Chipi. 

No desesperaron los carballeses, que obtuvieron su recompensa poco después, al anotar Alejandro Novoa. A menos de tres minutos para el final llegó el gol que desató la locura en el pabellón, al anotar Gorka Oliveira el 5-4. El marcador ya no se movería y el Lubiáns suma tres puntos que, además, suponen un impulso para su moral. Y es que el Oviedo Roller, que hasta ayer solo había perdido un partido y empatado otro. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Xiria-Galdar

Victoria del Xiria en un igualado duelo ante el Galdar canario
Redacción
Ramilo, Raña, David Pérez, Fran Gómez, Daniel Barreiro, Miguel Puertas, Marco Pombo y Penido

Homenaje a Fran Gómez Pallas
Rosa Balsa Silveira
Basket Xiria-Rosalía

El Xiria se impone al Rosalía
Rosa Balsa Silveira
Casa mayor Fisterra

La Xunta inaugura la tercera casa del mayor del municipio de Fisterra, situada en Vilar
Redacción