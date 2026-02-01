Partidazo y victoria para el Lubiáns ante el líder

Gorka celebra el tanto de la victoria Raúl López

Partidazo el disputado este sábado en el pabellón Carballo Calero entre el Lubiáns y el líder, el Oviedo Roller, con remontada por parte de ambos equipos y triunfo final de los carballeses por 5-4.

Encuentro igualado y muy disputado que da tres puntos muy importantes a los locales, que se mantienen en la tercera plaza recortando distancias con los de arriba. Con 36 puntos, el Lubiáns se pone a cuatro de distancia del líder y a tres del Ordes, que también cayó derrotado en la pista del Rochapea.

El capitán del Lubiáns, Manuel Ruibal, ya avisaba esta semana de que podían ganar al líder y el equipo lo demostró con un gran juego y personalidad, llevado en volandas por la afición.

Comenzaban muy bien las cosas para los de Ramón Canalda, que se ponían 2-0 con sendos tantos de Álvaro –nada más comenzar– y Chipi. El Oviedo recortaba distancias a tres minutos para el descanso por medio de Rodrigo Ramos.

Tras el paso por vestuarios, el Lubiáns anotaba el 3-1, obra de Manu Ruibal. En ese momento se produjo la reacción del líder, que le daba la vuelta al marcador (3-4).

En menos de dos minutos, los visitantes empataban con goles de César y Pelayo Aspra y poco después tomaban el mando en el marcador con un tanto de Jorge Fernández. Fueron los momentos más complicados para el Lubiáns, que supo aguantar la presión y sobreponerse a la situación. Los locales desaprovecharon la primera ocasión para empatar, con un penalti que no pudo transformar Chipi.

No desesperaron los carballeses, que obtuvieron su recompensa poco después, al anotar Alejandro Novoa. A menos de tres minutos para el final llegó el gol que desató la locura en el pabellón, al anotar Gorka Oliveira el 5-4. El marcador ya no se movería y el Lubiáns suma tres puntos que, además, suponen un impulso para su moral. Y es que el Oviedo Roller, que hasta ayer solo había perdido un partido y empatado otro.