Partidazo y victoria para el Lubiáns ante el líder
Los carballeses recortan distancias con las dos primeras plazas al aprovechar también la derrota del Ordes
Partidazo el disputado este sábado en el pabellón Carballo Calero entre el Lubiáns y el líder, el Oviedo Roller, con remontada por parte de ambos equipos y triunfo final de los carballeses por 5-4.
Encuentro igualado y muy disputado que da tres puntos muy importantes a los locales, que se mantienen en la tercera plaza recortando distancias con los de arriba. Con 36 puntos, el Lubiáns se pone a cuatro de distancia del líder y a tres del Ordes, que también cayó derrotado en la pista del Rochapea.
El capitán del Lubiáns, Manuel Ruibal, ya avisaba esta semana de que podían ganar al líder y el equipo lo demostró con un gran juego y personalidad, llevado en volandas por la afición.
Comenzaban muy bien las cosas para los de Ramón Canalda, que se ponían 2-0 con sendos tantos de Álvaro –nada más comenzar– y Chipi. El Oviedo recortaba distancias a tres minutos para el descanso por medio de Rodrigo Ramos.
Tras el paso por vestuarios, el Lubiáns anotaba el 3-1, obra de Manu Ruibal. En ese momento se produjo la reacción del líder, que le daba la vuelta al marcador (3-4).
En menos de dos minutos, los visitantes empataban con goles de César y Pelayo Aspra y poco después tomaban el mando en el marcador con un tanto de Jorge Fernández. Fueron los momentos más complicados para el Lubiáns, que supo aguantar la presión y sobreponerse a la situación. Los locales desaprovecharon la primera ocasión para empatar, con un penalti que no pudo transformar Chipi.
No desesperaron los carballeses, que obtuvieron su recompensa poco después, al anotar Alejandro Novoa. A menos de tres minutos para el final llegó el gol que desató la locura en el pabellón, al anotar Gorka Oliveira el 5-4. El marcador ya no se movería y el Lubiáns suma tres puntos que, además, suponen un impulso para su moral. Y es que el Oviedo Roller, que hasta ayer solo había perdido un partido y empatado otro.