Victoria del Xiria en un igualado duelo ante el Galdar canario

Xiria-Galdar Raúl López

El pabellón Vila de Noia de Carballo acogió este sábado un trepidante encuentro entre el Calvo Xiria y el Galdar Gran Canaria, marcado por la igualdad y que se llevaron los carballeses por 25-23. Trabajada victoria de los de Adrián Dubra, que regresan a la senda del triunfo y se mantienen en la cuarta plaza con 23 puntos. Once victorias llevan los verdinegros en la competición, tras la disputa de 19 jornadas.