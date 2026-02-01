Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Victoria del Xiria en un igualado duelo ante el Galdar canario

Los carballeses siguen cuartos en la Primera Estatal de balonmano

Redacción
01/02/2026 00:38
Xiria-Galdar
Xiria-Galdar
Raúl López
El pabellón Vila de Noia de Carballo acogió este sábado un trepidante encuentro entre el Calvo Xiria y el Galdar Gran Canaria, marcado por la igualdad y que se llevaron los carballeses por 25-23. Trabajada victoria de los de Adrián Dubra, que regresan a la senda del triunfo y se mantienen en la cuarta plaza con 23 puntos. Once victorias llevan los verdinegros en la competición, tras la disputa de 19 jornadas. 

