Deportes
Victoria del Xiria en un igualado duelo ante el Galdar canario
Los carballeses siguen cuartos en la Primera Estatal de balonmano
El pabellón Vila de Noia de Carballo acogió este sábado un trepidante encuentro entre el Calvo Xiria y el Galdar Gran Canaria, marcado por la igualdad y que se llevaron los carballeses por 25-23. Trabajada victoria de los de Adrián Dubra, que regresan a la senda del triunfo y se mantienen en la cuarta plaza con 23 puntos. Once victorias llevan los verdinegros en la competición, tras la disputa de 19 jornadas.