El Bergan se carga de moral para recibir a las líderes, As Celtas B

Cruz Sánchez y Laura Izard fueron las goleadoras del conjunto carballés, ambas en la segunda mitad

Manuel Froxán Rial
02/02/2026 22:33
El Bergantiños Femenino logró su novena victoria de la temporada en el siempre difícil feudo del Lóstrego vigués, al que derrotó por 0 goles a 2.

La primera mitad resultó menos interesantes por cuanto se vieron pocas situaciones de gol.

El técnico visitante Raúl Martos optó por correr pocos riesgos, replegando al equipo en tres cuartos de campo para tratar de salir al contragolpe con rápidez cada vez que tenían ocasión. 

La disposición táctica funcionó, de tal forma que las carballesas fueron quienes generaron casi todo el peligro que se vio en esa fase del partido.

 La más clara fue un balón que las locales sacaron bajo palos después de un saque de esquina con posterior remate sobre la portería de Olalla Vila. 

También Cruz Sánchez tuvo otra buena ocasión para adelantar a su equipo, pero su remate cuando estaba en buena posición acabó saliendo fuera. 

n los compases iniciales de la segunda mitad reaccionó un Lóstrego cuyas jugadoras parecieron salir más enchufadas, lo que les valió para llegar varias veces con peligro a la portería de Lucía Ameal. 

Sin embargo, fueron las carballesas las que acertaron. Se llevaban jugados alrededor de diez minutos de la reanudación cuando Laura Izard protagonizó una buena jugada en la que se marchó hacia portería y disparó con fuerza; Olalla Vila repelió el tiro pero no pudo evitar que Cruza Sánchez cogiese el rechace y fusilase la portería viguesa. 

Tojo pudo incrementar la cuanta poco después pero su remate final fue sacado bajo palos por una jugadora del Lóstrego. La que sí acertó fue Izard en el minuto 77. 

La goleadora carballesa vio a la guardameta visitante adelantada y la superó por arriba con un certero disparo. 

Con todo perdido, las del Lóstrego se fueron arriba y el Bergantiños se centró en defender su área encerrándose atrás con acierto y sin pasar por demasiadas situaciones de peligro, salvo en alguna pérdida de balón al intentar salir con el balón jugado desde atrás. 

El próximo fin de semana las carballesas intentarán sorprender en As Eiroas a las líderes del grupo, un RC Celtas As Celtas B que solo ha cedido dos derrotas y un empate en lo que va de liga. 

Las carballesas ya les plantaron cara en la primera vuelta y ahora quieren hacer lo propio en casa.

Ficha técnica

Lóstrego club de fútbol: Olalla Vila; Irea Piñeiro, Carla Fernández, Mónica Rodríguez, Alba Ferre, Alexia Cerqueira (Aitana Alonso, min. 79), Noa Uhia (María Álvarez, min. 79), Lolan Meng (Ana Sofía, min.90+1), Paula Palacios (Alexandra, min. 46), Ainara Sousa (Julia Francesch, min. 46) y María Pilar Viñas. 

Bergantiños CF: Lucía Ameal; Lara López, Inés González, Claudia Barreiro (Julia Varela, min. 89), Cruz Sánchez (Laura Caamaño, min. 62), Érika González, Alejandra Fente (María Tojo, min. 62, Daniela Basalo (Daniela Agilda, min. 62), Laura Izard (Noelia Gómez, min. 77), Alba Garabal y Andrea Ansede. 

Goles: 0-1, min. 55: Cruz Sánchez; 0-2, min. 77: Laura Izard. 

Árbitro: Manuel Ángel Rodríguez Barreira., auxiliado en las bandas por Miguel Sabuz y Roque Simón. Amonestó a la local Noa Uhia.

