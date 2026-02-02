Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Bergantiños B cede la segunda plaza al Atlético Cercedense al caer en casa

Los carballeses fueron sorprendidos por el Vizoño B que se impuso en As Eiroas por 1-3

Manuel Froxán Rial
02/02/2026 22:37
La plantilla del Laxe celebrando uno de sus últimos triunfos
La plantilla del Laxe celebrando uno de sus últimos triunfos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Oza es el nuevo líder del grupo de Tercera Futgal de la zona de la Costa. Los carballeses golearon al colista, Inter de Brens, y se aúpan a la primera posición de la tabla gracias a que al hasta ahora líder, el Coristanco, le correspondió descansar esta semana. 

En O Carral el Oza no tuvo piedad del Inter de Brens, al que le endosó un abultado 7-0. 

Tres de esos tantos fueron obra de Salah Eddin, mientras que su compañero Eloy marcó dos. Mamadou Laye y Saad completaron la goleada. 

Otro que cotiza al alza es el Sporting Seaia que tras llevarse el derbi con el Cerqueda, este domingo se deshizo del Nantón por 3-1. 

Los malpicáns se adelantaron muy pronto por medio de Erik, pero el Nantón reaccionó bien y volvió a poner las tablas en un certero remate de Iago. 

Dos goles de Sergio Cancela en la segunda mitad colocaron el definitivo 3-1. 

Dos de las sorpresas de la jornada las protagonizaron el Laxe y el Camelle. 

Los laxenses se impusieron por 1-0 a todo un Cee, en la que fue su quinta victoria consecutiva que le ha impulsado a la zona media de la tabla. 

Elías López, al comienzo de la segunda mitad fue el autor del único gol del partido. 

El Camelle no quiso ser menos y goleó al Cerqueda por 6-2 gracias a un hat trick de Miguel y a los goles de Gerardo, Fabián e Iván. Los goles visitantes fueron obra de Andrés y Pedro. 

El Atlético Pereiriña derrotó por 2-0 al Muxía B. Los goles llegaron en la segunda mitad por medio de Diego Ocas y Víctor Agulleiro. 

Con victoria local también finalizó el Baíñas-Volantes de Baño (3-2). Al descanso se llegó con ventaja local de tres goles, marcados por Raúl, Manuel y Esteban.

 Sin embargó un gol visitante, obra de Eduardo, nada más reanudarse el partido, le dio emoción al segundo tiempo. 

Por último, el Buño se impuso por 2-0, tantos de Hugo y Sergio, al Lira. 

Lidera el grupo el Oza con 42 puntos; el Coristanco tiene 40; el Cee, 32; Sp. Seaia, 28; Cerqueda, 26; Atl. Pereiriña, 26; Laxe, 23; Buño, 22; Baíñas, 20; Volantes de Baño, 19, Camelle, 18; Lira, 14; Nantón, 14; Muxía B, 9; y cierra el Inter de Brens con 7 puntos.

Grupo III

La derrota del Bergantiños en su campo ante el Vizoño B (1-3) fue una de las sorpresas que deparó el fin de semana en el grupo III de Tercera Futgal. 

Tras este traspiés los carballeses se ven superados en la tabla por el Atlético Cercedense y el Teixeiro. 

El Bergantiños B no tuvo su día ante el Vizoño B. 

Los coruñeses se adelantaron al cuarto de hora por mediación de Raúl Martínez. 

El mismo jugador ampliaría la cuenta superado el ecuador de la segunda mitad y, aunque los rojillos acortaron distancias a diez del final por medio de Cristian Noví, finalmente no volvieron a encontrar el camino del gol y acabaron encajando el tercero del Vizoño en el descuento. 

El Atlético Cercedense, por su parte, no tuvo mayores problemas para imponerse al Atlético Sobrado Xuventude por un claro 3-0, goles de Joel Méndez, Marcos y Javier. 

Por su parte, ni San Martiño ni Rodís consiguieron puntuar en esta jornada.

 Los primeros encajaron un abultado 6-1 en el campo de un Teixeiro que al descanso ya ganaba por 3-0.

 Más ajustado estuvo el Ponte Carreira-Rodís FC (3-2). Los goles locales fueron obra de Aitor, Álex y Marcos, mientras que Cristian e Ismael marcaron para los visitantes. 

Sigue líder un Visantoña (42 puntos) que derrotó al Vila de Ordes por 3-1. La segunda posición es para el Atl. Cercedense con 38; Teixeiro tiene 37; y Bergantiños B, 36. El San Martiño es undécimo (20) y el Rodís colista colista (1)

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La dieciséis jugadoras convocadas para el partido posando en el campo del Lóstrego

El Bergan se carga de moral para recibir a las líderes, As Celtas B
Manuel Froxán Rial
Once inicial del Bergantiños que saltó al campo del Nuevo Ganzábal

Simón: “El partido de Langreo fue de los que más sufrimos”
Manuel Froxán Rial
Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida

El Concello de A Laracha niega obras y alerta sobre bulos en referencia al CEIP Otero Pedrayo
Redacción
El ideal gallego

El PSdeG exige en el Parlamento mejoras urgentes en el IES Fernando Blanco de Cee
Redacción