El Bergantiños B cede la segunda plaza al Atlético Cercedense al caer en casa

La plantilla del Laxe celebrando uno de sus últimos triunfos Cedida

El Oza es el nuevo líder del grupo de Tercera Futgal de la zona de la Costa. Los carballeses golearon al colista, Inter de Brens, y se aúpan a la primera posición de la tabla gracias a que al hasta ahora líder, el Coristanco, le correspondió descansar esta semana.

En O Carral el Oza no tuvo piedad del Inter de Brens, al que le endosó un abultado 7-0.

Tres de esos tantos fueron obra de Salah Eddin, mientras que su compañero Eloy marcó dos. Mamadou Laye y Saad completaron la goleada.

Otro que cotiza al alza es el Sporting Seaia que tras llevarse el derbi con el Cerqueda, este domingo se deshizo del Nantón por 3-1.

Los malpicáns se adelantaron muy pronto por medio de Erik, pero el Nantón reaccionó bien y volvió a poner las tablas en un certero remate de Iago.

Dos goles de Sergio Cancela en la segunda mitad colocaron el definitivo 3-1.

Dos de las sorpresas de la jornada las protagonizaron el Laxe y el Camelle.

Los laxenses se impusieron por 1-0 a todo un Cee, en la que fue su quinta victoria consecutiva que le ha impulsado a la zona media de la tabla.

Elías López, al comienzo de la segunda mitad fue el autor del único gol del partido.

El Camelle no quiso ser menos y goleó al Cerqueda por 6-2 gracias a un hat trick de Miguel y a los goles de Gerardo, Fabián e Iván. Los goles visitantes fueron obra de Andrés y Pedro.

El Atlético Pereiriña derrotó por 2-0 al Muxía B. Los goles llegaron en la segunda mitad por medio de Diego Ocas y Víctor Agulleiro.

Con victoria local también finalizó el Baíñas-Volantes de Baño (3-2). Al descanso se llegó con ventaja local de tres goles, marcados por Raúl, Manuel y Esteban.

Sin embargó un gol visitante, obra de Eduardo, nada más reanudarse el partido, le dio emoción al segundo tiempo.

Por último, el Buño se impuso por 2-0, tantos de Hugo y Sergio, al Lira.

Lidera el grupo el Oza con 42 puntos; el Coristanco tiene 40; el Cee, 32; Sp. Seaia, 28; Cerqueda, 26; Atl. Pereiriña, 26; Laxe, 23; Buño, 22; Baíñas, 20; Volantes de Baño, 19, Camelle, 18; Lira, 14; Nantón, 14; Muxía B, 9; y cierra el Inter de Brens con 7 puntos.

Grupo III

La derrota del Bergantiños en su campo ante el Vizoño B (1-3) fue una de las sorpresas que deparó el fin de semana en el grupo III de Tercera Futgal.

Tras este traspiés los carballeses se ven superados en la tabla por el Atlético Cercedense y el Teixeiro.

El Bergantiños B no tuvo su día ante el Vizoño B.

Los coruñeses se adelantaron al cuarto de hora por mediación de Raúl Martínez.

El mismo jugador ampliaría la cuenta superado el ecuador de la segunda mitad y, aunque los rojillos acortaron distancias a diez del final por medio de Cristian Noví, finalmente no volvieron a encontrar el camino del gol y acabaron encajando el tercero del Vizoño en el descuento.

El Atlético Cercedense, por su parte, no tuvo mayores problemas para imponerse al Atlético Sobrado Xuventude por un claro 3-0, goles de Joel Méndez, Marcos y Javier.

Por su parte, ni San Martiño ni Rodís consiguieron puntuar en esta jornada.

Los primeros encajaron un abultado 6-1 en el campo de un Teixeiro que al descanso ya ganaba por 3-0.

Más ajustado estuvo el Ponte Carreira-Rodís FC (3-2). Los goles locales fueron obra de Aitor, Álex y Marcos, mientras que Cristian e Ismael marcaron para los visitantes.

Sigue líder un Visantoña (42 puntos) que derrotó al Vila de Ordes por 3-1. La segunda posición es para el Atl. Cercedense con 38; Teixeiro tiene 37; y Bergantiños B, 36. El San Martiño es undécimo (20) y el Rodís colista colista (1)