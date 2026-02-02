Simón: “El partido de Langreo fue de los que más sufrimos”

Once inicial del Bergantiños que saltó al campo del Nuevo Ganzábal Cedida

El Bergantiños consiguió una importantísima victoria en el campo del Unión Popular de Langreo tras imponerse por 0-1 con gol de Darío Germil cuando se cumplía el minuto 33 de encuentro.

Es el cuarto triunfo a domicilio conseguido por los carballeses en las veintiuna jornadas que se llevan disputadas.

De esas cuatro, tres fueron por el mismo marcador que el logrado en el Nuevo Ganzábal Los primeros 3 puntos sumados fuera de casa llegaron en el campo del Coruxo (jornada 6), en donde marcó el central Fito.

La segunda victoria se lograría tan solo quince días más tarde, en la visita al Rayo Cantabría, al que los rojillos superaron por 1-2, con goles visitantes marcados por Marru, ahora en el fútbol catarí, y el ariete Darío Germil.

Hasta la jornada 15 no volverían a ganar fuera los jugadores que dirige Simón Lamas, concretamente en el feudo del Lealtad.

Darío Germil fue el autor del único gol del partido. El espigado delantero compostelano lleva por tanto marcados en liga solo tres tantos, incluido el del sábado pasado en el Nuevo Gonzábal, pero cada uno de esos goles ha valido 3 puntos para el equipo.

El logrado en el partido de la jornada 21 adelantado al sábado ha servido también para empezar febrero de manera inmejorable, luego de la pájara de resultados de enero, mes en el que el equipo solo logró sumar 1 punto (0-0 en As Eiroas ante el Real Ávila), tras caer derrotado fuera ante la Sarriana (1-0) y Numancia (2-1), así como en As Eiroas ante el Marino de Luanco (0-1).

No es de extrañar por ello que Simón Lamas en el pospartido del Estadio de Ganzábal declarase que el 0-1 final “me sabe muy bien por los futbolistas. Hoy (por el sábado), por encima de todo, queríamos ganar y poner fin a la mala dinámica que llevábamos en 2026”.

Sobre el partido, reconocía que “fue muy difícil, aunque ya sabíamos que con el cambio que ha habido en el banquillo el Langreo estaba teniendo una respuesta muy positiva, al punto de que aquí mereció perder el Fabril”.

El entrenador rojillo habla de una primera mitad “en la que jugamos bien, fuimos ligeramente superiores dentro de la igualdad existente y aprovechamos para marcar el gol que nos acabaría dando el triunfo, además de generar varias ocasiones a través de un mayor control de balón”.

Las tornas cambiarían en la segunda mitad. “En esa fase el Langreo tuvo más control de pelota, dominaron y llegaron más a portería. Quizás de todos los partidos que jugamos en los últimos tres o cuatro meses, este fue en el que más sufrimos, pero conseguimos ganar y dejar la portería a 0. El fútbol a veces tiene estas cosas que resultan tan difíciles de explicar”, dice el entrenador lucense.

Pese a los 3 importantísimos puntos sumados, que permiten a los carballeses volver a asomar la cabeza para luchar por meterse en los puestos de playoff, Lamas dice que toca también extraer enseñanzas de cara al futuro: “Hay que aprender que si no tenemos el control del balón, vamos a sufrir mucho con los jugadores que tenemos. Ante el Langreo sufrimos mucho más de lo que nos hubiese gustado. Tenemos que saber descansar con balón a través del control del juego y de la posesión del esférico, porque tanto tiempo seguido defendiendo como estuvimos en la segunda parte en Langreo, otras veces no nos va a dar y va a ser difícil que consigamos aguantar”.

Pedro Ramos, un delantero zurdo

El Bergantiños anunció en la tarde de este lunes dos nuevos fichajes.

Una de las incorporación es la de Pedro Ramos, un atacante zurdo de 20 años que llega en calidad de cedido del FC Vizela de Segunda División portuguesa.

Desde ese club también aterrizó a comienzos de esta temporada en Carballo el entrenador de Vilalba Simón Lamas.

Esta coincidencia parece indicar que el técnico conoce bien al nuevo refuerzo. Se trata de un zurdo de 1.75 metros y 65 kilos que puede jugar de delantero o mediapunta.

Se formó en las categorías inferiores del Porto, siendo juvenil pasó al Vitoria de Guimaraes y de aquí al Vizela.

Esta temporada en Liga II solo jugó 27 minutos y 90 en Copa, en la que también marcó 1 gol.

Su valor de mercado es de 150.000 euros según Transfermarkt y tiene contrato con su club de procedencia hasta 2027

Pedro Ramos con la camiseta del Vizela portugués Cedida

Javirro, un extremo diestro que juega a pierna cambiada

El Bergantiños también ha incorporado a Javier Romano “Javirro”, otro delantero que llega cedido de la Segunda División portuguesa

Se trata de Javier Romano Sánchez, “Javirro” (Barcelona, 20-8-2005).

Es un extremo diestro de 20 años y 1,68 metros de estatura, nacido en Barcelona y que llega a As Eiroas cedido por el Torreense S23, un Segunda portugués.

También jugó en el Cádiz “B, y en el juvenil A gaditano y Cádiz Mirandilla entre otros equipos.