Diario de Ferrol

El Muxía se lleva el igualado derbi de Segunda femenina disputado en O Cairo de Corme

Las muxianas se impusieron por 1-2, con goles visitantes marcados por su capitana Barca Toba

Redacción
03/02/2026 22:27
La capitana y goleadora del Muxía, Barca Toba
Marina Busto
El Muxía se impuso por 1-2 al Corme en la jornada 17 de 2ª División Gallega, lo que le permite empatar a puntos en lo más alto de la tabla con un Tordoia que no pasó del empate en Cee (1-1).

El de O Cairo fue un derbi muy igualado que se resolvió del lado visitante gracias a dos goles de Barca Toba. Para las cormelanas marcó Carla. 

El UC Cee, por su parte, empezó adelantándose ante el Tordoia con gol de Saray, pero nada más empezar la segunda mitad Andrea hizo el 1-1 definitivo. 

La tercera plaza del grupo es para un Bergantiños B que ganó en Eirís por 2-5 en un partido en el que debutó su nuevo técnico Marcos Núñez. 

Las goleadoras carballesas fueron Nadia (2), Naia (2) y Carmen. 

El Dumbría perdió dos puntos en el último momento de su partido ante un San Lázaro que empezó marcando cerca del descanso por medio de Mireia. 

En el tramo final las dumbriesas remontaron gracias a dos goles de Paula Fandiño, pero en el añadido Douaa firmó el 2-2 definitivo.

En 3ª División se registraron estos marcadores: Juan Cabrejo-Sp. Zas, 3-1; Cabana-A Baña, 3-1; Soneira-Xallas B, 3-1; Dumbra-Os Miudos, 1-3; Corcubión-Cerqueda, 0-0; y Ponteceso-Outes, 1-0. 

En Primera División volvió a caer el Xallas, en este caso en el feudo del Victoria CF B por 6 goles a

