Diario de Ferrol

Deportes

El San Ramón Veteranos es más líder en División de Honor al tropezar el San Ramón

En Primera División colideran el Corme y el A Piña empatados a 40 puntos

Redacción
03/02/2026 22:31
Una formación del San Román de Veteranos
Una formación del San Román de Veteranos
EC
El San Ramón aumenta su ventaja al frente de la División de Honor de Veteranos luego de que el otro equipo de la parroquia larachesa de Cabovilaño, el San Román, tropezase en el jornada 17 del campeonato.

 El líder no tuvo mayores problemas para imponerse al Soneira por 2-6 (0-3 al descanso). 

Los goles visitantes fueron obra de Alejandro (3), Mario (2) y Borja. Para los vimianceses marcaron Daniel Costa y Daniel Gándara. 

El Coristanco protagonizó una de las sorpresas al superar por 2-1 a un San Román que empezó adelantándose por medio de Mario Casal, pero que luego vio como Martín y Puga volteaban el marcador. 

Otro de los duelos atractivos de la jornada, el Atlético Carballo-Sporting Zas, no tuvo color. 

Los carballeses golearon por 8-1, con tantos de Iván Rojo (3), Jonathan (3) y Alejandro (2).

Muchos goles hubo también en el Razo-Buño. 

Ganaron los del litoral carballés por 5-4, con goles de José Ramón, Docampo, Gómez (2) y Gustavo. 

Por los oleiros anotaron Castro (2), Miguel y Héctor. 

El Dumbría superó al Oza por 2-1; el Castriz al Ponteceso por 2-0; y Cances y San Lorenzo empataron a 2 goles. 

San Ramón tiene 39 puntos; San Román y Sp. Zas, 33; Atl. Carballo, 30; Cances, 29 y Razo, 26. 

En Segunda División se registraron los siguientes marcadores: Dep. Carballo-Leiloio, 2-5; Cabana-Fisterra, 2-0; Nantón-Sp. Bértoa, 4-1; Malpica-Sofán, 2-3; Soandres-A Piña, 0-3; y Mazaricos-Corme, 1-6. 

Lideran la clasificación Corme y A Piña con 40 puntos; el Cabana y el Malpica tienen 34; Nantón 27 y Leiloio y Mazaricos, 22. 

