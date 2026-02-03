Javirro y Pedro Ramos llegan para aportar gol y asistencias

Pedro Ramos con la camiseta del Vizela portugués Cedida

Tras la salida de Marc Lachévre llegó Asier Grande. Y ante la salida de Marru, pichichi del equipo que puso rumbo a Catar, el Bergantiños ha obtenido las cesiones de Pedro Ramos (Oporto, 2005) y Javier Romano, ‘Javirro’ (Barcelona, 2005).

El luso y el catalán llegaron en estas últimas horas de mercado a préstamo desde el FC Vizela y el Torreense, clubes de la Segunda División portuguesa.

Javirro formó parte de las canteras de Damm, Real Madrid, Balón y Cádiz antes de firmar el pasado verano por el equipo sub-23 del Torreense, equipo que compite en la Liga Revelaçao del país luso.

Eso sí, también debutó con el primer equipo en Segunda División, frente al Sporting Clube de Portugal B.

Canterano del Porto y del Vitória SC, además de internacional luso sub-18, Pedro Ramos es un habilidoso atacante de 1.75 metros de estatura que llegó al Vizela en 2023.

Fue durante la campaña 2024-25 cuando coincidió con su nuevo técnico Simón Lamas en el equipo sub-23 y realizó buenas actuaciones, lo que llevó a la entidad a hacerle contrato con el primer equipo hasta junio de 2027.

Su participación ha sido baja, con solo 28 minutos jugados en Liga (Segunda División) y una titularidad en la Taça de Portugal ante el Sintrense de la serie D, partido en el que aportó un gol.

Tanto Javirro como Pedro Ramos tendrán esta semana cuatro entrenamientos para conocer a sus compañeros, antes del desplazamiento que realizará el equipo de Carballo al Atlético Astorga (sábado, 17.00 horas), partido que puede suponer para ambos su debut en Segunda RFEF.

En estos momentos y después de su triunfo en el campo del Langreo, el Bergantiños ocupa la séptima posición en la tabla clasificatoria del Grupo I de Segunda Federación, con un total de 33 puntos, a tres de una zona de playoff de ascenso que ahora mismo cierra la UD Ourense.