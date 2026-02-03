Tras el parón por la condensación en la pista el partido cogió otro rumbo

La carballesa Lucía Ngnipa trata de zafarse de la marca de una defensora del Seis do Nadal Raúl López Molina

El Calvo Xiria se desplazó a Vigo para afrontar un difícil compromiso ante el Carballal, tercer clasificado y uno de los equipos más sólidos de la categoría.

El choque, con el que se cerraba la primera vuelta de la competición, finalizó con derrota carballesa por un ajustado 24-22, aunque las visitantes lo intentaron hasta el último instante.

De salida las carballesas se mostraron muy activas en defensa, consiguiendo frenar los vertiginosos ataques del conjunto vigués.

A la solidez defensiva obligó al Carballal a buscar lanzamientos lejanos, bien controlados por la zaga visitante.

A esa consistencia atrás se sumaron rápidas acciones de contraataque que permitieron al Calvo Xiria anotar con mayor facilidad y abrir una clara brecha en el marcador.

Mediada la primera mitad, la pista empezó a presentar problemas de condensación, lo que dificultó el juego y redujo notablemente el ritmo del partido.

El encuentro tuvo que detenerse para valorar si se podía continuar sin comprometer la integridad física de las jugadoras.

Finalmente, se decidió seguir jugando, pero las carballesas acusaron el parón y las locales aprovecharon para recortar y situarse a 3 goles.

Tras el descanso, ambos equipos optaron por continuar a pesar de que la pista no estaba en condiciones óptimas.

El equipo carballés se mostró más incómodo en ataque ante la defensa 5-1 propuesta por el Carballal.

En el apartado defensivo, también aparecieron mayores dificultades para frenar las situaciones de uno contra uno y los lanzamientos exteriores de la primera línea viguesa.

A pesar de todo, las del Calvo Xiria compitieron a un gran nivel durante toda la segunda mitad, llegándose a los minutos finales con el marcador muy igualado.

En este tramo decisivo, varias ocasiones claras de lanzamiento no encontraron portería, lo que permitió al Carballal darle la vuelta al marcador.

A pesar de todas las adversidades que marcaron el desarrollo del partido, las carballesas lo dieron todo y mostraron carácter.

El equipo cierra así una primera vuelta en la que mostró una línea de progresión bastante clara.

Victoria del Bm. Xallas

El Balonmano Xallas, por su parte, se impuso al Poio Artai por un contundente 28-16, pese a que al descanso se llegó con las visitantes mandando por un gol (8-9).

Zaira González fue la máxima goleadora del partido con un total de 6 dianas. El triunfo xalleiro se cimentó en una gran segunda parte de todo el equipo, que desarboló por completo a las pontevedresas.

Al término de la primera vuelta de la competición, el Seguros M. Vieito Balonmano Xallas ocupa el séptimo de la tabla con 7 puntos.

El Calvo Xiria por su parte, está dos puestos más arriba y suma un total de 10 puntos