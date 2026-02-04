A Fontenla acogerá el 14 febrero el “Torneo Solidario de Mamás”

Cartel anunciador del torneo solidario de Santa Comba Cedida

El sábado día 14 de febrero el Campo da Fontenla de Santa Comba acogerá una iniciativa de lo más singular.

Se trata del “Torneo Solidario de Mamás” con el que se trata de reunir fondos para destinarlos a una buena causa, concretamente a la asociación Unha Amiga, Unha Aperta, entidad de la localidad xalleira que acompaña y presta apoyo a personas enfermas de cáncer y a sus familias.

Las promotoras de la iniciativa animan a vecinos y vecinas a participar en una jornada “para compartir, reír, convivir y jugar por una buena causa”, advirtiendo de que no es necesario saber jugar al fútbol porque se trata de “una actividad lúdica, divertida y solidaria, pensada para disfrutar entre madres”.

El acceso al recinto será libre y gratuito y en el interior se venderán rifas solidarias.

Al finalizar los distintos partidos, las futbolistas por un día compartirán, junto a aficionados y aficionadas, una churrascada.

Si el tiempo lo permite, en horario de tarde también habrá una fiesta de disfraces para niños, igualmente de carácter abierto, para seguir disfrutando de la jornada solidaria.