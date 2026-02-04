Asfacos aspira a ser la voz unificada del fútbol costero

La entidad echó a andar en los últimos meses del pasado año Cedida

La Asociación de Clubs de Fútbol Afeccionado da Costa (Asfacos) celebró el lunes en Santa Comba una asamblea general ordinaria en la que se presentó un ambicioso plan de actividades, a la vez que se dio cuenta del alcance de la reunión mantenida con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto.

Fue precisamente el presidente de Asfacos, Vinto Tajes Sendón, el encargado de explicar que durante el encuentro con Prieto, desde la asociación se le trasladó la necesidad de que los clubes tengan un papel activo y consultivo en la confección de los planes competicionales, garantizando así que las particularidades del fútbol de la Costa sean escuchadas.

Por lo que respecta al proyectado plan de actividades, incluye la organización de charlas técnicas y administrativas para directivos sobre responsabilidad civil, fiscal y laboral.

La entidad también quiere poner en marcha un torneo veraniego.

Otros planes pasan por la puesta en marcha de una revista para dar visibilidad al trabajo de los clubes y de la propia asociación, y por la puesta en marcha de campus deportivos.

El tesorero, Ricardo Serrano, propuso establecer una cuota de 100 euros por temporada para cada club, con el compromiso de estudiar su posible condonación para el presente curso por la proximidad del cierre de temporada, propuesta que fue aprobada.

En ruegos y preguntas se incidió en la importancia de que Asfacos actúe como interlocutor único de la Costa.

Por lo de pronto, aglutina a veintidós de los treinta y nueve clubes de la zona