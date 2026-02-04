Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Asfacos aspira a ser la voz unificada del fútbol costero

El colectivo celebró esta semana su asamblea general en la que expuso su plan de actividades y dio cuenta de la reunión mantenida con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto

Redacción
04/02/2026 21:51
La entidad echó a andar en los últimos meses del pasado año
La entidad echó a andar en los últimos meses del pasado año
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Asociación de Clubs de Fútbol Afeccionado da Costa (Asfacos) celebró el lunes en Santa Comba una asamblea general ordinaria en la que se presentó un ambicioso plan de actividades, a la vez que se dio cuenta del alcance de la reunión mantenida con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto. 

Fue precisamente el presidente de Asfacos, Vinto Tajes Sendón, el encargado de explicar que durante el encuentro con Prieto, desde la asociación se le trasladó la necesidad de que los clubes tengan un papel activo y consultivo en la confección de los planes competicionales, garantizando así que las particularidades del fútbol de la Costa sean escuchadas. 

Por lo que respecta al proyectado plan de actividades, incluye la organización de charlas técnicas y administrativas para directivos sobre responsabilidad civil, fiscal y laboral. 

La entidad también quiere poner en marcha un torneo veraniego. 

Otros planes pasan por la puesta en marcha de una revista para dar visibilidad al trabajo de los clubes y de la propia asociación, y por la puesta en marcha de campus deportivos.

El tesorero, Ricardo Serrano, propuso establecer una cuota de 100 euros por temporada para cada club, con el compromiso de estudiar su posible condonación para el presente curso por la proximidad del cierre de temporada, propuesta que fue aprobada. 

En ruegos y preguntas se incidió en la importancia de que Asfacos actúe como interlocutor único de la Costa. 

Por lo de pronto, aglutina a veintidós de los treinta y nueve clubes de la zona

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior de la una de las naves en alquiler del polígono

Aumenta la oferta de naves y parcelas en alquiler para paliar la falta de suelo en el polígono de Carballo
A. Pérez Cavolo
Vista del polígono de Bértoa, en Carballo

Más de 150 empresas se implantaron en el polígono de Carballo en 14 años
A. Pérez Cavolo
Encierro en el IES Agra de Raíces

Los encierros en los centros educativos siguen en el CRA Ponte da Pedra
Redacción
Foro Lácteo en Coristanco

La Xunta apuesta por fomentar el empleo para la supervivencia del rural
Redacción