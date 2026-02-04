Cee acoge el sábado la primera jornada de la Liga FITE Galicia

La Liga FITE de Taekwondo es una cita bastante habitual en el pabellón de Cee Archivo

El Pabellón Municipal de Cee será escenario el sábado próximo de la primera jornada de la Liga FITE Galicia de Taekwon-do ITF 2026, en la que participarán deportistas de media docena de equipos.

En la cita está previsto que participen concretamente alrededor de trescientos taekwondistas pertenecientes a a los clubes ITF Oroso, ITF Noia, Liceo de Noia, Ordes Fight, Clbu Chong de Carballo y los organizadores del Club Cee Deportes de Contacto.

La competición arrancará a las 9:30 horas con el acto inaugural, para dar luego paso a los distintos combates en doble horario de mañana (10.00 a 14.00 horas) y tarde (16.00 a 22.00 horas).

Desde el Club Cee Deportes de Contacto como organizadores y promotores de la actividad, animan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a acercarse hasta el pabellón para presenciar un bonito espectáculo deportivo, recordando que el acceso a las instalaciones será totalmente libre y gratuito.

El Club Cee Deportes de Contacto se fundó en el año 2009 y en la actualidad aglutina a más de 60 deportistas.

Además de la actividad competitiva, la entidad cuenta con una escuela deportiva de taekwondo ITF durante todo el curso escolar (de septiembre de 2025 a junio de 2026), y un campus deportivo de verano dirigido a todas las edades.