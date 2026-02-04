Mi cuenta

Cee acoge el sábado la primera jornada de la Liga FITE Galicia

La cita se desarrollará en horario de mañana y tarde y reunirá a alrededor de 300 deportistas de media docena de clubes

Redacción
04/02/2026 21:39
El Pabellón Municipal de Cee será escenario el sábado próximo de la primera jornada de la Liga FITE Galicia de Taekwon-do ITF 2026, en la que participarán deportistas de media docena de equipos. 

En la cita está previsto que participen concretamente alrededor de trescientos taekwondistas pertenecientes a a los clubes ITF Oroso, ITF Noia, Liceo de Noia, Ordes Fight, Clbu Chong de Carballo y los organizadores del Club Cee Deportes de Contacto. 

La competición arrancará a las 9:30 horas con el acto inaugural, para dar luego paso a los distintos combates en doble horario de mañana (10.00 a 14.00 horas) y tarde (16.00 a 22.00 horas). 

Desde el Club Cee Deportes de Contacto como organizadores y promotores de la actividad, animan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a acercarse hasta el pabellón para presenciar un bonito espectáculo deportivo, recordando que el acceso a las instalaciones será totalmente libre y gratuito. 

El Club Cee Deportes de Contacto se fundó en el año 2009 y en la actualidad aglutina a más de 60 deportistas. 

Además de la actividad competitiva, la entidad cuenta con una escuela deportiva de taekwondo ITF durante todo el curso escolar (de septiembre de 2025 a junio de 2026), y un campus deportivo de verano dirigido a todas las edades.

